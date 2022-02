Orange informe ses abonnés mobiles de la fin de la 3G aux USA, et donne des conseils

Alors que l’arrêt de la 3G est programmé pour cette année aux USA, Orange en informe ses clients mobiles et distille quelques conseils pour ceux ayant prévu de se rendre prochainement vers cette destination. Une nouvelle concernant aussi les abonnés des autres opérateurs.

“Fin du réseau 3G aux USA le 22/02/2022. Pour continuer à téléphoner et rester connecté aux USA, vous devez mettre à jour votre mobile”, indique Orange dans un SMS envoyé à ses abonnés et à ceux de sa marque Sosh.

“À compter de cette date, en prévision de vos déplacements futurs et pour vous permettre de continuer à passer des appels, envoyer des SMS ou naviguer sur Internet depuis les États-Unis, nous vous conseillons dès à présent de vérifier que votre mobile est bien compatible VoLTE”, explique l’opérateur historique, sur la page d’assistance vers laquelle pointe le lien intégré dans le message. Le telco en profite pour distiller quelques conseils, à propos des numéros utiles ou des tarifs des communications à connaître avant de partir. Sans oublier de renvoyer vers sa boutique de smartphones avec les modèles compatibles.

Fin de la 3G aux USA et ailleurs



Avec pour objectif de libérer des fréquences pour la 4G et la 5G, AT&T, T-Mobile et Verizon, les trois gros opérateurs mobiles US, ont en effet d’ores et déjà programmé l’extinction de leurs réseaux 3G. Celui-ci d’AT&T fermera ainsi en février, celui-ci de T-Mobile le 1er juillet 2022 et celui de Verizon le 31 décembre 2022.

Si vous décidez d’aller prochainement au pays de l’Oncle Sam et comptez rester joignable, il convient ainsi d’être équipé d’un téléphone supportant au moins la 4G et de s’assurer de la disponibilité de la VoLTE pour la partie voix. Une fois les réseaux 3G éteints, il ne restera en effet que les réseaux 2G, 4G et 5G.

D’autres pays ont déjà arrêté la 3G ou communiqué sur l’arrêt de celle-ci. L’arrêt complet est ainsi effectif en Allemagne depuis 2021, tandis qu’il est prévu à l’horizon 2025 en Italie, au Portugal, en République tchèque et en Suède. Rien n’est encore précisé en France.

Source : Ouest France