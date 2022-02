Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter #201

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

C’est visiblement plus simple d’acheter une baguette un dimanche soir que de migrer vers la Freebox Delta !

Les serveur de @free quand je veux faire ma demande de migration vers une @Freebox Delta… Faut s'y prendre en début de mois à partir de 00:00 sinon c'est cuit. pic.twitter.com/oSLnhEs2ai — ً0xTheOldOne (@0xTheOldOne) January 31, 2022

Mais il faut bien commencer par les vérifications de base. Elémentaire.

SFR tu peux leur annoncer que la Terre va exploser ils vont te demander de débrancher rebrancher la box — Sohoven (@Soho_ven) February 2, 2022

Apple addiction, qui fait mieux que 3 Apple TV, 4 HomePod, 2 Macbook Air, une Apple Watch, un iPhone 13 Pro et un iPad Mini ?

Les cours d’informatique au collège, le top niveau !

Mdr au collège tout ce qu’on faisait c’était savoir reconnaître et différencier une image de clé USB à côté d’une image d’un Renault Master 2, qu’est ce qu’il s’est passé entre temps ? 😂 https://t.co/6k6i7ZZg7P — Michaël Nass (@PlugNTweet) February 1, 2022

Il serait donc judicieux de créer une catégorie “auto-stoppeurs” !

Les auto-stoppeurs ne font pas partie de la catégorie « animaux errants sur le bord de la route ». Grandissez svp. — Waze France (@Waze_France) February 6, 2022

Quand l’espoir fait vivre une abonnée Bouygues Telecom, ou pas !