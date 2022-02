Agressif, Free Mobile lance un nouveau forfait 100 Go à prix cassé

L’opérateur dégaine pendant seulement trois jours sa meilleure formule pour son offre Série Free. Un max de gigas à seulement moins de 10 euros par mois.

Le 10 janvier dernier, Free Mobile avait frappé fort à l’occasion de ses 10 ans avec une offre 100 Go à 10,99€. Aujourd’hui, l’opérateur fait mieux en proposant la même quantité de data à seulement 8,99€/mois. Côté roaming, il faudra compter 10 Go de données. C’est tout simplement la formule la plus attractive de l’offre Série Free depuis son lancement en juillet 2018.

Au-delà de la première année, les abonnés basculeront automatiquement sur forfait Free 5G 150 Go à 19.99€/mois. Le service Free Ligue 1 Uber Eats est inclus. Les intéressés devront faire vite, l’offre est disponible jusqu’au 18 février.