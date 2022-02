Canal+ décroche la distribution exclusive de Paramount+, le service de SVOD américain débarque en France

Canal+ sera le seul acteur du marché à pouvoir intégrer Paramount+ à ses offres en France grâce à un partenariat signé avec VicaomCBS sur le long terme.

Encore un joli coup de Canal+. Après Disney+ en 2020, la filiale de Vivendi obtient cette fois la distribution exclusive de Paramount+, un service de SVOD au catalogue très fourni, en pleine expansion mondiale. “Très fier d’annoncer notre nouveau partenariat stratégique avec ViacomCBS qui va nous permettre d’être le principal distributeur en France de Paramount+ et de sécuriser notre accès aux films Paramount et aux séries Showtime sur le long terme et sur plus de 30 territoires”, s’est félicité le 15 février Maxime Saada, président du directoire du groupe Canal+. Et même mieux encore, grâce à la nouvelle chronologie des médias, la chaîne cryptée pourra diffuser les productions de Paramount seulement 6 mois après leur sortie en salle.

Paramount+ propose un large choix de films à succès et d’émissions mais aussi de nombreux contenus originaux de Paramount+, SHOWTIME, et ViacomCBS, sans oublier des séries plutôt tape à l’oeil comme The Offer, The Man Who Fell to Earth, The First Lady, Grease : Rise of the Pink Ladies, Fatal Attraction et Rabbit Hole.

Si ce service de SVOD débarquera dans l’Hexagone d’ici la fin de l’année, il sera sera inclus pour les abonnés à l’offre Canal+ Ciné Séries. Dans le même temps, le groupe Canal+ conserve la distribution des de 9 chaînes de ViacomCBS, à savoir MTV, Nickelodeon, Nickelodeon Junior, Nickelodeon Teen, Paramount Channel, Game One, J-One, BET et Comedy Central. Enfin, la filiale de Vivendi décroche la diffusion exclusive de la série américaine “Halo” Paramount+ Originals, basée sur la célèbre franchise de jeu vidéo.