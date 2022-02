Clin d’œil : quand Red by SFR invite un client à lâcher son feature phone pour passer à la 5G

Une évolution de forfait proposée en ce moment par Red by SFR, à certains de ses clients, est loin d’être inintéressante. Elle avait toutefois peu de chances de faire mouche auprès de cet abonné.

Il suffit de parcourir les réseaux sociaux pour s’en rendre compte. Les évolutions de forfaits proposées aux abonnés Bouygues Telecom et SFR sont monnaie courante. Une pratique d’ailleurs légale tant que les opérateurs respectent certaines conditions concernant les délais et les services, comme le rappelait en 2020 l’association 60 millions de consommateurs.

Les évolutions en question s’avèrent plus ou moins intéressantes, selon les cas. Un abonné Red by SFR disposant d’un forfait 20 Go à 5 euros, souscrit en 2021, s’est ainsi vu proposer une augmentation automatique de 3 euros par mois, avec possibilité de refus, en contrepartie d’un passage à 30 Go de data et de l’ajout de la 5G.

La proposition est loin d’être totalement intéressante, sauf pour cet abonné dispose en effet d’un téléphone mobile Nokia avec clavier physique et compatibilité réseau limitée à la 4G. L’opérateur a visiblement anticipé ce cas de figure en proposant une ristourne de 50 euros pour l’achat d’un smartphone 5G. Notre abonné aurait en tout cas pu passer à côté de cette augmentation automatique s’il n’avait pas consulté ses spams. C’est en effet dans ce dossier qu’a atterri l’e-mail censé l’informer. Sans surprise, la réponse de l’abonné à cette offre est non.