Votre iPhone vous explique combien ça va coûter de le réparer

Apple a amélioré son application Assistance pour iPhone et iPad, intégrant notamment une estimation du coût d’une réparation en cas de dégâts.

Plus d’informations pour une réparation. Les utilisateurs d’iPad et d’iPhone peuvent désormais grâce à leur application savoir plus précisément ce que leur coûterait un écran cassé, ou autre type de dégât sur leur appareil à réparer.

L’application centralise énormément d’information, notamment en vous indiquant les diverses manipulations à réaliser pour régler vos problèmes logiciels. Désormais, même les réparations matérielles ont leur part d’information. Elle vous propose en effet des estimations de coûts pour certaines réparations, avec pour l’instant le prix le plus précis concernant un changement d’écran.

Crédit Image – Frandroid

Selon votre appareil, vous savez ainsi combien le changement va coûter et indique également le réparateur le plus proche de vous. De quoi anticiper le coût, connaître précisément le déroulé de la procédure et où se rendre pour la faire. Certains problèmes, touchant par exemple le dos de l’iPhone ou l’appareil photo, voient quelques manipulations à réaliser pour connaître le problème assez précisément, mais ces dernières sont suivies d’une invitation à aller directement vers un réparateur.

L’application est également en mesure de détecter un souci sur votre batterie pour vous dire comment l’optimiser, mais aussi de vous mettre en contact avec un technicien par chat ou par téléphone.

Source : Frandroid