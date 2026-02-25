SFR reconnaît des mesures techniques dans tous ses forfaits pour éviter les abus et détournements

SFR sort du silence après les témoignages d’abonnés dénonçant des coupures de leur connexion après 20 Go d’usage continu. L’opérateur confirme l’existence d’un mécanisme technique mais assure que son offre est bien illimitée en data. Les autres forfaits de l’opérateur sont également concernés par des paramétrages spécifiques.

En réponse à un début de polémique, SFR confirme un mécanisme technique sur son forfait « illimité », mais assure qu’il n’y a pas de restriction de volume sur la globalité. Interrogé par Numerama après les témoignages d’abonnés évoquant des coupures tous les 20 Go téléchargés en une seule session, l’opérateur au carré rouge a déclaré : « Le forfait est bien illimité. Il y a dans toutes les offres des paramétrages historiques pour se prémunir des abus et éviter ainsi leur détournement. Au cas précis, une première session de 20 Go est stoppée et une seconde redémarre mais il s’agit d’usages bien particuliers.”

Il ne s’agit donc pas d’un bug, mais d’un mécanisme technique destiné à encadrer certains usages intensifs. En théorie, cette nouvelle session doit redémarrer automatiquement et rester transparente pour l’utilisateur. Dans les cas signalés sur le forfait illimité, la connexion ne reprend toutefois pas sans intervention, obligeant l’abonné à activer le mode avion pour relancer la data. Si SFR indique travailler à améliorer “l’expérience client même dans ce type de situation exceptionnelle”. Reste à savoir désormais quels sont les paramétrages historiques des autres offres de SFR.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox