Carton plein pour Bouygues Telecom : 583 000 nouveaux abonnés en 2025, leader incontesté sur le fixe, 2e sur le mobile

Bouygues Telecom signe une année 2025 solide sur le plan commercial, avec des performances particulièrement remarquées sur le marché du fixe, où l’opérateur surclasse nettement ses concurrents en recrutements nets. Mais sur le mobile, Orange prend la tête du marché français. Au total, la filiale de Bouygues a recruté 583 000 nouveaux abonnés l’année dernière, personne n’a fait mieux.

Après Orange, c’est au tour de Bouygues Telecom de révéler ses résultats annuels. Et comme le secteur pouvait s’en douter, l’opérateur n’a pas faibli lors du 4è trimestre, et s’impose comme le grand gagnant de l’année sur le fixe, tout comme en 2024. L’opérateur revendique 267 000 nouveaux clients fixes sur l’ensemble de 2025, dont 511 000 nouveaux abonnés FTTH. Sa base totale atteint désormais 5,4 millions de clients fixes, dont 4,7 millions en fibre optique. Cette progression s’appuie sur le succès de ses offres BiG et B&YOU Pure Fibre lancées fin 2024, mais aussi sur l’intégration des offres fixes de La Poste Telecom depuis septembre 2025. La fibre représente désormais 86 % de son parc fixe, contre 81 % un an plus tôt, confirmant la transition accélérée vers le très haut débit.

Face à lui, Orange qui se classe second, affiche une progression plus modeste en volume sur le fixe, avec 115 000 nouveaux abonnés nets en 2025 dont 45 000 au T4. Sur la fibre, l’opérateur historique fait en revanche cavalier seul avec plus 1,1 million de nouveaux abonnés sur le segment, profitant d’un parc ADSL à migrer beaucoup plus conséquent que son rival.

Deuxième derrière Orange sur le mobile

La hiérarchie s’inverse toutefois sur le mobile, si Bouygues Telecom conserve une dynamique très positive positive avec 316 000 nouveaux abonnés sur l’année dont 86 000 sur le quatrième trimestre pour un parc mobile de 18,6 millions de clients hors MtoM, l’opérateur s’incline face à Orange et prend la seconde place. Devant lui, l’opérateur historique a recruté 392 000 nouveaux abonnés mobiles en France en 2025. Free Mobile, lui, cède son leadership conservé de 2022 à 2024 avant même d’avoir présenté ses résultats annuels. Sur les 9 premiers mois de 2025, il a enregistré le gain d’environ 180 000 nouveaux abonnés, il apparaît donc trop distancé pour espérer accrocher l’une des deux premières places.

Bouygues Telecom explique sa performance par “les effets positifs de sa nouvelle stratégie initiée avec BiG qui se poursuivent sur la satisfaction client, le churn et le nombre de clients convergents”. Par ailleurs, au quatrième trimestre, l’ABPU Mobile (revenu moyen par utilisateur) incluant La Poste Telecom “s’établit à 17,3€ par client par mois , stable par rapport au troisième trimestre, dans un contexte de marché toujours concurrentiel, avec des prix bas à l’acquisition de nouveaux clients sur les forfaits digitaux”, apprend-on.

Sur le plan financier, Bouygues Telecom affiche un chiffre d’affaires facturé aux clients de 6,5 milliards d’euros, en hausse de 4 % sur un an, porté notamment par La Poste Telecom. Son EBITDA après loyers atteint 2,042 milliards d’euros, tandis que les investissements restent élevés à 1,48 milliard d’euros, confirmant la poursuite de ses efforts dans les infrastructures. Son chiffre d’affaires global apparaît lui aussi en hausse de 4%, à 8,098 milliards d’euros.

En attendant les résultats annuels de Free et SFR, dont les performances sur les neuf premiers mois de l’année ne laissent pas entrevoir un rattrapage significatif, le duel entre Orange et Bouygues Telecom domine clairement le marché français en 2025. Bouygues Telecom s’impose au final sur le gain d’abonnés fixe et mobile confondus, avec 583 000 ventes nettes contre 507 000 pour Orange.

