Free Mobile n’y arrive toujours pas : l’opérateur annonce zéro gain d’abonnés au 1er trimestre mais…

Après un quatrième trimestre 2025 déjà marqué par un coup d’arrêt, Free Mobile n’est pas parvenu à relancer sa dynamique commerciale en début d’année 2026. L’opérateur annonce ce 21 mai une nouvelle stagnation de son parc mobile en France au premier trimestre.

Plus que mitigé face à Orange et Bouygues Telecom. Ce 21 mai à l’occasion de la présentation des résultats trimestriels de sa maison mère Iliad, Free annonce n’avoir recruté aucun nouvel abonné mobile net en France lors des trois premiers mois de l’année. Son parc d’abonnés forfaits reste bloqué à 15,7 millions, exactement comme fin 2025. Même stagnation pour le forfait Free 4G/5G, maintenu à 12,2 millions d’abonnés.

Ce nouveau trimestre sans croissance intervient après un quatrième trimestre 2025 déjà à zéro recrutement net sur le mobile comme sur le fixe. La situation confirme ainsi les difficultés actuelles et de 2025 de Free à retrouver le rythme commercial qui faisait encore sa force il y a quelques années, alors que Bouygues Telecom et Orange ont repris l’avantage sur les recrutements mobiles ces derniers trimestres avec respectivement 91 000 et 40 000 abonnés gagnés lors du T1 rien que sur le mobile. Force est de constater aussi que les consommateurs français sont moins volatiles qu’auparavant, les recrutements baissent en règle générale, signe d’un marché plus mature que jamais.

Free tente néanmoins de relativiser en mettant en avant “une meilleure dynamique commerciale qu’au 1er trimestre 2025”, période durant laquelle il avait annoncé 5000 nouveaux recrutements, ce qui voudrait dire qu’il a davantage recruté que cela, mais l’opérateur s’évertue à arrondir ses chiffres depuis plusieurs trimestres. A noter toutefois, un amélioration des taux de résiliation et un taux d’adoption de la 4G/5G qui atteint désormais 78% dans sa base mobile française.

Côté revenus, Free Mobile limite toutefois la casse. Les revenus mobile facturés aux abonnés progressent de 1,1% sur un an en France. Le chiffre d’affaires global de Free lui grimpe d’1,4% à 1,654 milliards d’euros. Sur le mobile, l’opérateur compte désormais clairement sur Free Max pour tenter de relancer la machine. Lancée le 31 mars, soit le tout dernier jour du trimestre, cette nouvelle offre premium avec internet illimité en France et dans plus de 135 destinations n’a eu aucun impact comptable ou commercial significatif dans ces résultats trimestriels. Dans ce contexte, le deuxième trimestre 2026 sera particulièrement scruté.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox