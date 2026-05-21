Freebox : toujours zéro recrutement, Free reste en pleine traversée du désert commerciale en 2026

Après une année 2025 déjà quasiment blanche sur le fixe, Free ne parvient toujours pas à relancer la machine commerciale avec ses Freebox. L’opérateur annonce ce 21 mai une nouvelle stagnation totale de son parc d’abonnés au premier trimestre 2026 mais la rentabilité est toujours au rendez-vous.

Le constat devient de plus en plus difficile à ignorer pour Free sur le marché du fixe. À l’occasion de la publication des résultats trimestriels d’Iliad, l’opérateur annonce compter toujours 7,6 millions d’abonnés haut et très haut débit en France à fin mars 2026, exactement comme fin 2025 et fin 2024. Les recrutements net sont depuis proches de zéro, les chiffres étant hélas arrondis par l’opérateur depuis l’été 2025, avant cela il avait par exemple annoncé le gain de 3000 abonnés fixe lors du 1er trimestre 2025. Le ralentissement se confirme donc désormais trimestre après trimestre. Et cela dure depuis plus d’un an désormais.

Pendant ce temps, Orange et Bouygues Telecom continuent d’avancer. Lors du premier trimestre 2026, Orange a recruté 54 000 nouveaux abonnés fixes tandis que Bouygues Telecom en a gagné 47 000, confirmant une meilleure dynamique commerciale actuelle sur le marché français du très haut débit.

La fibre continue toutefois de soutenir Free, l’opérateur revendique désormais 6,8 millions d’abonnés FTTH, soit un gain de 100 000 sur les trois premiers mois de l’année. Le taux d’adoption de la fibre atteint même désormais 89,1% de sa base fixe, contre 87,6% trois mois plus tôt. Free dispose également de 40,6 millions de prises raccordables FTTH, soit 500 000 supplémentaires sur le trimestre.

Mais cette montée en puissance de la fibre ne suffit plus à faire progresser le parc global d’abonnés Freebox. Le marché français du fixe apparaît aujourd’hui plus mature que jamais, avec des consommateurs moins enclins à changer d’opérateur une fois raccordés à la fibre. Free continue malgré tout de défendre sa stratégie axée davantage sur la valeur que sur la course aux volumes. L’opérateur souligne ainsi une amélioration de ses taux de résiliation et une croissance organique de 1,9% de ses revenus services fixes au premier trimestre. Le chiffre d’affaires global de Free atteint pour sa part 1,654 milliard d’euros sur la période, en hausse de 1,4%. Reste désormais à voir si Free pourra enfin retrouver un second souffle commercial sur le fixe mais aussi sur le mobile dans les prochains trimestres, alors que la concurrence continue d’intensifier ses offensives sur la fibre et les offres convergentes.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox