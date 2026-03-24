Free marque le pas avec ses Freebox : aucun abonné officiellement recruté sur le fixe en 2025 mais une rentabilité toujours au rendez-vous

Free n’a pas réellement avancé sur le marché du fixe en France en 2025. Si l’opérateur continue de faire progresser fortement sa fibre, son parc global haut et très haut débit reste, lui, quasiment stable sur l’année, signe d’un ralentissement commercial marqué. La croissance de son chiffre d’affaires sur le segment, poursuit quant à elle une bonne dynamique.

Après Orange et Bouygues Telecom, c’est au tour de Free de dévoiler ce 24 mars ses résultats annuels . Et comme nous pouvions nous en douter, l’opérateur signe une année 2025 compliquée à lire sur le fixe. Le FAI annonce ainsi compter 7,6 millions d’abonnés haut et très haut débit à fin 2025, soit le même niveau qu’un an plus tôt selon les chiffres publiés, arrondis au dixième de million . En clair, Free affiche une stagnation sur le fixe.

Dans ces conditions, impossible de chiffrer précisément les recrutements nets annuels. Depuis qu’il arrondit davantage ses données, l’opérateur ne permet plus de savoir s’il a gagné ou perdu quelques dizaines de milliers d’abonnés. Une chose est sûre toutefois : la performance commerciale sur le fixe est très faible, autour de zéro, dans le positif comme dans le négatif. Bouygues Telecom a donc dominé le marché sur le fixe avec 267 000 nouveaux abonnés en 2025, tandis qu’Orange est repassé dans le vert avec 115 000 recrutements nets. Le lancement de l’offre Freebox Pop S, et de Free TV, la plus grande offre TV gratuite de France pour tous les Français n’auront pas permis à l’opérateur de se hisser au niveau de ces deux concurrents directs sur le segment. En 2024, Free avait lui recruté 155 000 nouveaux clients, le recul comemrcial est ainsi significatif.

La fibre, elle, continue en revanche de tirer le parc. Free revendique 6,7 millions d’abonnés FTTH à fin décembre, contre 6,2 millions un an plus tôt, soit 500 000 abonnés fibre supplémentaires en 2025 (+200 000 au T4), c’est au niveau de Bouygues Telecom et ses 511 000 nouveaux abonnés FTTH mais nettement en deçà d’Orange et ses 1,141 million d’abonnements fibre écoulés. Chez Free, le taux d’adoption de la fibre atteint désormais 87,6 %, contre 81,7 % fin 2024, ce qui confirme l’avancée de la migration de son parc vers le très haut débit.

Free met toutefois en avant une amélioration au quatrième trimestre sur la fibre avec le gain de 200 000 nouveaux abonnés sa meilleure performance commerciale depuis le deuxième trimestre 2024. Mais à l’échelle annuelle, le constat reste celui d’un parc fixe globalement figé, malgré une fibre toujours dynamique. Toutefois, le rentabilité est toujours au rendez-vous.

Un chiffre d’affaires en hausse de 2,9% sur le fixe

Le chiffre d’affaires services Fixe a augmenté de 2,9 % en 2025 à 3,713 milliards d’euros, les performances du 4ème trimestre étant similaires (respectivement +2,4% ). “Cette performance reflète la volonté du groupe de conserver, dans un contexte de marché mature et avec des offres d’entrée de gamme sur la Fibre à des prix inférieurs en moyenne à 2024 et de plus en plus généreuses sur le mobile, une croissance équilibrée combinant hausse des volumes et amélioration de la valeur”, explique Free. Au global, l’opérateur le concède : “nous avons a recruté sur nos activités B2C plus de 0,2 million de nouveaux abonnés nets (Fixe + Mobile), un chiffre en diminution par rapport à la performance de 2024 et reflétant le focus du groupe sur une approche équilibrée valeur et volume dans un marché mature et très compétitif”. Au total, le chiffre d’affaires de Free s’établit à 6,63 milliards d’euros sur l’année 2025, en hausse de 1,4 %.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox