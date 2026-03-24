Free Mobile : les recrutements chutent en 2025, l’opérateur perd son leadership après trois ans de domination

Free Mobile a nettement ralenti en 2025 sur le mobile en France, avec environ 200 000 nouveaux abonnés recrutés sur l’année, l’opérateur cède son fauteuil de leader à Orange. Dans le même temps, son chiffre d’affaires recule légèrement sur ce segment, reflet d’une pression accrue sur les prix dans un marché très concurrentiel.

Leader du marché français depuis 2022, Free Mobile a nettement ralenti en 2025. L’opérateur reste dans le vert, mais cède cette fois la première place à Orange et Bouygues Telecom. Un an plus tôt, Free Mobile dominait encore largement les recrutements. En 2024, l’opérateur avait attiré 513 000 nouveaux abonnés nets, conservant ainsi son leadership pour la troisième année consécutive après déjà avoir pris la tête du marché en 2022. Mais la dynamique s’est nettement inversée en 2025.

Selon les résultats publiés par iliad ce 24 mars, Free Mobile compte désormais 15,7 millions d’abonnés mobiles en France, contre 15,5 millions un an plus tôt, soit environ 200 000 nouveaux abonnés sur l’année. Une progression positive, mais sans commune mesure avec celle de 2024. Au final, les recrutements ont baissé de 61% en un an. Dans le même temps, Orange reprend la tête du marché avec 392 000 recrutements nets, suivi de Bouygues Telecom avec 316 000 nouveaux abonnés. Free, longtemps moteur du marché, se retrouve désormais distancé. L’opérateur note toutefois dans son rapport financier, et ce n’est pas très clair, que la “croissance du marché français sur le mobile a rebondi en 2025 (+331 000 nouveaux abonnés nets – postpayés et prépayés combinés par rapport à 2024), un niveau également similaire à 2023 mais très en‑deçà des chiffres de marché atteints en 2021 et 2022.”

Une perte de vitesse amorcée dès fin 2024

Ce retournement n’est pas totalement une surprise. Dès le second semestre 2024, Free Mobile avait commencé à ralentir, notamment au quatrième trimestre où ses recrutements avaient fortement chuté par rapport à l’année précédente. Après avoir profité d’un contexte inflationniste favorable et du gel de ses prix, l’opérateur doit désormais composer avec des offres beaucoup plus agressives de ses concurrents, notamment sur les forfaits sans engagement.

Dans le détail, la base d’abonnés reste tirée par le forfait Free 4G/5G, qui atteint 12,2 millions d’abonnés à fin 2025, contre 11,8 millions un an plus tôt. A l’inverse, les offres voix (forfait 2€) poursuivent leur recul, passant de 3,7 à 3,5 millions d’abonnés. L’ajout des cartes prépayées lancées début 2025 n’y a, semble-t-il rien changé. Free met malgré tout en avant une “bonne dynamique commerciale” dans un marché qu’il décrit comme “très promotionnel”, tout en soulignant la qualité de ses réseaux. L’opérateur a par ailleurs été classé numéro 1 ex-aequo sur la qualité des services mobiles dans l’édition 2026 de l’observatoire annuel de la satisfaction client de l’Arcep.

Chiffre d’affaires Mobile en légère baisse

Côté finances, la dynamique est moins favorable. Le chiffre d’affaires mobile recule de 1,1 % en 2025 pour s’établir à 2,5 milliards d’euros, signe que la croissance des abonnés ne suffit plus à compenser la pression concurrentielle sur les prix. Une situation inverse à celle du fixe, où Free, malgré l’absence de recrutements nets significatifs, parvient à faire progresser ses revenus (+2,9%). Au global, Free revendique un peu plus de 200 000 nouveaux abonnés nets sur le fixe et le mobile en 2025, un niveau en recul par rapport à 2024 (+ 668 000), que l’opérateur attribue à une stratégie davantage orientée vers la valeur dans un marché arrivé à maturité. Dans ce contexte, le chiffre d’affaires en France progresse néanmoins de 1,4 % sur un an pour atteindre 6,63 milliards d’euros.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox