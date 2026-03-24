Iliad reste le champion de la croissance en Europe en 2025 avec 1,5 million de nouveaux abonnés et plus de 10 milliards d’euros de revenus

Toujours leader de la croissance en Europe, Iliad signe en 2025 une année solide marquée par une forte génération de cash. Son Equity Free Cash-Flow atteint un niveau record, illustrant la robustesse de son modèle, sur fond de hausse du chiffre d’affaires et de 1,5 million de nouveaux abonnés.

Dans un marché européen toujours très concurrentiel, Iliad poursuit sa trajectoire de croissance. Le groupe revendique 1,5 million de nouveaux abonnés nets en 2025, fixe et mobile confondus, confirmant une dynamique commerciale solide sur l’ensemble de ses trois marchés. Au total, la maison mère de Free compte désormais 52 millions d’abonnés en Europe tout en maintenant son statut de leader de la croissance sur le continent pour la quatrième année consécutive, avec un chiffre d’affaires global atteignant 10,35 milliards d’euros en 2025, en progression de 3,2 % sur un an.

Dans son communiqué, le groupe met en avant la résilience de son modèle dans un environnement très concurrentiel. “Cette performance repose sur une stratégie simple et constante : innover pour nos abonnés et investir massivement dans nos réseaux. La solidité de notre performance économique et notre faible niveau d’endettement nous donnent aujourd’hui les moyens de continuer à grandir en Europe”, indique son directeur général Thomas Reynaud. Le groupe insiste donc sur sa capacité à conjuguer croissance commerciale et amélioration de sa performance économique, avec un EBITDAaL en hausse de 5 % à 4,04 milliards d’euros avec une rentabilité en amélioration, notamment en Italie et en Pologne. Dans le même temps, les investissements reculent à 1,8 milliard d’euros, tout en restant soutenus dans les réseaux et la fibre. Le free cash-flow opérationnel bondit de 23 % pour atteindre 2,25 milliards d’euros, dépassant les objectifs du groupe, tandis que l’EFCF (c’est-à-dire le cash réellement généré et disponible pour le groupe) atteint un niveau record à 1,42 milliard d’euros. Cette forte génération de cash permet à Ilia d’améliorer sa structure financière, avec un endettement en nette baisse et des perspectives relevées par les agences de notation.

En France, le marché principal d’Iliad, la dynamique reste plus modérée, avec environ 200 000 nouveaux abonnés nets sur l’année dans un marché jugé très promotionnel, mais l’opérateur peut toujours compter sur une hausse du chiffre d’affaires sur le fixe et une reprise de la croissance au 4ème trimestre.

L’Italie et la Pologne tirent la croissance commerciale

Hors de France, la croissance du groupe repose largement sur ses deux autres piliers européens. En Italie, Iliad annonce avoir recruté 900 000 nouveaux abonnés mobiles en 2025, conservant sa place de leader des recrutements pour la huitième année consécutive. Sur le fixe, la dynamique est également forte avec 146 000 nouveaux abonnés fibre sur l’année. Le chiffre d’affaires y progresse de plus de 9 % à 1,249 milliards d’euros, confirmant la montée en puissance de la filiale. En Pologne, la croissance est plus modérée mais reste solide. L’opérateur Play enregistre environ 200 000 nouveaux abonnés nets en 2025, porté notamment par une bonne dynamique sur les forfaits mobiles et une accélération sur le haut débit au second semestre. Le chiffre d’affaires services y progresse de 6,2 % sur l’année.

Au-delà des télécoms traditionnels, iliad poursuit sa transformation. “La solidité de notre performance économique et notre faible niveau d’endettement nous donnent aujourd’hui les moyens de continuer à grandir en Europe et d’accélérer dans nos nouveaux métiers, le cloud, les data centers et la puissance de calcul dédiée à l’intelligence artificielle. Dans un contexte géopolitique marqué par une compétition technologique intense, ces investissements sont essentiels pour renforcer la souveraineté numérique européenne et construire un champion européen indépendant des télécommunications et du numérique », précise Thomas Reynaud.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox