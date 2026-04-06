Bouygues Telecom ouvre désormais sa nouvelle box 5G WiFi 7 avec TV à tous, mais la facture sera plus élevée que prévue

La Bbox 5G WiFi 7 avec TV de Bouygues Telecom est désormais accessible à tous directement sur le web. Une ouverture attendue qui permet d’en découvrir davantage sur ses conditions réelles, entre tarif affiché, et équipement payant.

Après une phase de lancement en boutique, la nouvelle Bbox 5G WiFi 7 bi-bande avec TV de Bouygues Telecom est désormais accessible directement sur le site web de l’opérateur. Présentée lors de sa conférence du 20 janvier 2026, cette box 5G entièrement repensée marquait une évolution stratégique pour l’opérateur, avec l’adoption pour la première fois de l’appellation Bbox pour une offre 5G, afin d’harmoniser sa gamme fixe. Jusqu’ici, sa commercialisation restait toutefois limitée aux boutiques, freinant de facto sa commercialisation. Avec cette ouverture à la vente en ligne, Bouygues Telecom accélère désormais clairement sa distribution.

L’offre repose sur une connectivité 5G pouvant atteindre jusqu’à 1,1 Gb/s en téléchargement, associée à du WiFi 7 bi-bande, avec les dernières technologies comme le MLO et le 4K-QAM, ainsi qu’un répéteur inclus sur demande. Côté TV, l’opérateur mise sur une clé compacte sous Google TV intégrant directement B.tv, donnant accès à plus de 180 chaînes, 100h d’enregistrement sur le Cloud. Il est possible de s’y abonner à une adresse déjà éligible à la fibre à condition d’être desservi par la 5G.

Un accessoire finalement payant

Cette commercialisation directement sur son site web, permet également d’en savoir plus sur les conditions concrètes de souscription. D’après nos constatations, l’offre est bien proposée à 44,99€/mois sans engagement, avec des frais de mise en service facturés 29€ lors de la première facture. Autre élément à noter, la clé TV B.tv n’est pas incluse d’office dans tous les cas : elle apparaît comme un accessoire payant facturé 20€, bien que son prix soit initialement affiché à 39€, suggérant une remise appliquée au moment de la commande. Les abonnés deviendront donc propriétaire de cette clé. Cette offre reste positionnée sur le haut du marché des box 5G, face notamment à Free qui propose une alternative plus agressive en prix. Reste à voir si cette ouverture au web permettra à Bouygues Telecom de réellement accélérer son adoption.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox