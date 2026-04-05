Les nouveautés de la semaine chez Free : lancement de Free Max, la data illimitée en France et à l’étranger devient réalité, un nouveau backup 4G Freebox débarque etc…

Free casse tous les codes et lance un nouveau forfait mobile qui se veut révolutionnaire : bienvenue à l’offre premium Free Max avec data illimitée en France mais aussi en roaming dans plus de 135 destinations, le tout à 29,99€/mois, ou 19,99€/mois pour les abonnés Freebox. Si vous avez loupé cette info, on fait le récap complet pour vous, ici et là…

Le forfait historique Free 5G+ ne bénéficie quant à lui pas d’enrichissement, les 17 nouvelles destinations n’y sont pas intégrées. Plus d’infos…

Free lance sans prévenir un nouveau “Backup internet Freebox” avec un design vertical et une nouveauté appréciée, la bande 900 MHz en complément. On vous en dit plus en détail…

Free Max : le nouveau forfait mobile illimité de Free permet désormais de vivre sans box internet, une brèche s’ouvre. Plus d’infos…

Une semaine seulement après avoir revu à la baisse le prix de son offre Série Free 150 Go, l’opérateur procède à un nouveau changement, cette fois sur le contenu même de son offre. Le forfait affiche désormais 130 Go de data en 5G en France métropolitaine, contre 150 Go précédemment, tout en conservant son tarif attractif de 9,99€/mois pendant un an. Plus d’infos…