Free Max : l’UFC-Que Choisir salue un forfait mobile « impressionnant » mais qui « ne va pas dans le bon sens »

L’association de consommateurs passe au crible le nouveau forfait data illimitée de Free Mobile, une offre séduisante sur le papier, mais à contre-courant des enjeux environnementaux.

À peine lancé en grande pompe par Free Mobilele 31 mars, le nouveau forfait Free Max suscite déjà des réactions. Si l’offre séduit par son caractère inédit voire révolutionnaire pour certains, l’UFC-Que Choisir adopte une lecture plus nuancée. Dans une première analyse, l’association reconnaît sans détour le caractère « impressionnant » du forfait. Internet illimité en France, data sans limite dans plus de 135 destinations, appels étendus… le tout à un tarif jugé particulièrement attractif, surtout pour les abonnés Freebox. Une proposition qui tranche nettement avec les standards actuels du marché : “C’est aussi de la tranquillité qu’on achète. Avec Free Max, il n’est en effet plus nécessaire, en voyage, d’avoir un œil sur son compteur de gigaoctets et on ne stresse plus à l’idée de découvrir une facture salée à son retour. Avec lui, à vous les visios dans la jungle bolivienne, les séries sur les plages du Sénégal ou la consultation de ChatGPT dans votre chambre d’hôtel coréenne… La « révolution » selon Free”.

Mais derrière cette démonstration commerciale, l’UFC-Que Choisir alerte sur un modèle qu’elle juge en décalage avec les impératifs de sobriété numérique. L’association rappelle notamment les conclusions d’un rapport commun de l’Arcep et de l’Ademe, selon lesquelles la réduction de l’empreinte carbone du numérique passera nécessairement par plus de sobriété et de constater : “trois ans plus tard, Free fait tout l’inverse”.

Or, selon elle, un forfait reposant sur l’illimité généralisé incite mécaniquement à une consommation accrue de données, notamment via la vidéo, la visio ou encore l’essor de l’IA générative. Des usages qui participent indirectement à la croissance des data centers, particulièrement énergivores : “Certes, la data en elle-même ne représente que 5 % des émissions carbone du numérique, soit une faible partie du total. Sauf que les titulaires d’un tel forfait auront forcément plus recours que les autres à la vidéo, aux appels en visio et à l’IA générative, des services qui contribuent fortement à l’essor des data centers, ces centres de données particulièrement gourmands en ressources par lesquels transitent tous les flux”, explique l’UFC-Que Choisir.

L’association souligne également un effet indirect possible : les abonnés pourraient avoir tendance à changer plus souvent de smartphone et utiliser davantage les réseaux mobile au profit du WiFi : “Or, la fabrication d’un téléphone représente, à elle seule, près de 80 % des émissions du numérique. Et avec la 5G en illimité, le wi-fi deviendra quasiment inutile. Ce mode de connexion est pourtant nettement moins impactant que le réseau mobile. Bref, ce forfait ne va pas dans le bon sens”. Au final, si Free Max apparaît comme une offre très séduisante pour les gros voyageurs et les utilisateurs intensifs, l’UFC-Que Choisir estime qu’elle s’inscrit « à rebours de l’intérêt général ». Une critique qui vient tempérer l’image de « révolution » revendiquée par l’opérateur, en posant une question de fond : jusqu’où pousser l’illimité à l’heure des enjeux environnementaux ?

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox