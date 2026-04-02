Free et son offre premium à 30€ face au grand luxe d’Orange à plus de 1000€, il y a match ?

Free compare son forfait Max au grand luxe chez Orange, entre 1000 et 30€ par mois quelles différences ?

Avec le lancement de son nouveau forfait Free Max, Free Mobile affiche clairement ses ambitions. Lors de sa présentation, le directeur de Free a même comparé son offre à un forfait facturé 1 300 euros par mois (1000€ hors taxe), issu de la gamme Parnasse d’Orange. Une comparaison qui interpelle, mais qui mérite d’être nuancée.

Le forfait visé est le forfait Monde de Parnasse, proposé à 1 300 euros par mois. Il inclut notamment internet illimité en Europe, aux États-Unis et au Canada, ainsi qu’une enveloppe de data à l’international dans de nombreuses zones avec 100 Go dans 35 destinations spécifiques : Afrique du Sud, Algérie, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Bahreïn, Bénin, Brésil, Cameroun, Chine, Corée du Sud, Côte d’Ivoire, Égypte, Émirats Arabes Unis, Gabon, Hong Kong, Inde, Indonésie, Israël, Japon, Jordanie, Liban, Madagascar, Mali, Maroc, Maurice, Mexique, Oman, Qatar, Russie, Sénégal, Singapour, Thaïlande, Tunisie, Turquie. Et 30 Go “dans le reste du monde”, sans forcément détailler précisément les autre pays concernés.

De son côté, le Forfait Free Max mise sur un argument fort : de la data illimitée en France et une enveloppe illimitée dans plus de 135 destinations, dont la majorité de ceux inclus dans l’enveloppe à 100 Go de Parnasse. Sur le papier, Free est donc donc particulièrement compétitif, surtout au regard de son prix bien plus accessible qui n’a aucune commune mesure par rapport au tarif du forfait Monde.

A noter cependant, le forfait Parnasse Monde se distingue par une couverture annoncée comme véritablement globale, incluant des pays stratégiques comme ceux du Golfe. Dans ces zones, les coûts de data peuvent être très élevés avec Free Max, ce qui réduit son avantage pour certains profils professionnels. On peut également noter les appels, SMS et MMS illimités “dans le monde”, tandis que chez Free Max, cela n’est le cas “que” dans 65 destinations. Mais ce n’est pas tout.

Deux visions radicalement différentes du haut de gamme

Au-delà des caractéristiques techniques, la différence majeure se situe dans l’approche. Parnasse ne se limite pas à un forfait mobile : il s’agit d’un service premium global, inspiré des standards de l’hôtellerie de luxe. Même si Free inclut la TV, un VPN et l’option watch incluse, il reste assez difficile de comparer ces services, pratiques mais assez simples, à ceux de Parnasse.

Les abonnés Parnasse bénéficient d’un accompagnement personnalisé avec une conciergerie disponible 24h/24 et 7j/7. Installation d’équipements à domicile, assistance technique, livraison express de smartphones à l’étranger : tout est pensé pour offrir une expérience sans contrainte.

À cela s’ajoutent des avantages exclusifs comme :

une assurance mobile avec remplacement à neuf

plusieurs cartes SIM supplémentaires

des services inclus comme Deezer ou Ciné+ OCS

un budget conséquent pour le renouvellement de smartphone

L’accès lui-même est sélectif, avec des frais d’entrée de 1 500 euros, renforçant l’image d’un service réservé à une clientèle très spécifique.

Free Max : une montée en gamme, mais pas le même marché

Avec Free Max, Free Mobile franchit un cap en proposant une offre illimitée et complète à moins de 30 euros par mois (voire 19.99€ pour les abonnés Freebox). L’opérateur se positionne clairement sur le segment premium grand public, avec un excellent rapport entre prix et prestations. C’est en cela, une révolution qui démocratise l’illimité en France et ailleurs.

Mais face à Parnasse, la logique est différente. Là où Free mise sur la simplicité et le volume de data, Orange propose une expérience globale carrément luxueuse pensée pour des clients aux besoins spécifiques et souvent professionnels.

En réalité, Free Max ne concurrence pas directement Parnasse. Il démocratise certaines prestations avancées, mais ne peut rivaliser avec l’écosystème de services et le niveau d’accompagnement proposé par Orange. Si la comparaison a surtout une portée marketing, elle illustre une évolution du marché. Free cherche à tirer vers le bas le prix des forfaits très complets, tandis que Parnasse lui ne se veut clairement pas être une marque grand public. En revanche, ce que l’on peut déterminer, c’est que Free Max apporte les prestations en data (et même bien plus) d’un forfait ultra-luxueux à portée de beaucoup plus de bourses.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox