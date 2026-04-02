Freebox Pop, Ultra, mini 4K : une nouvelle chaîne dédiée à une série très populaire lancée gratuitement sur Pluto TV

Pluto TV lance une chaîne 100 % dédiée à Dawson.

Pluto TV continue d’enrichir son offre gratuite avec l’arrivée d’une nouvelle chaîne entièrement consacrée à la série culte Dawson. Disponible dès aujourd’hui, cette chaîne permet de (re)découvrir les aventures de Dawson, Joey, Pacey et leurs proches, en continu.

Cette nouvelle chaîne dédiée à Dawson s’inscrit dans une dynamique plus large. Parmi les dernières nouveautés, Pluto TV a également lancé une chaîne consacrée à Nina, offrant aux amateurs de fiction française un accès continu à la série. Avec plus d’une centaine de chaînes gratuites couvrant les films, les séries, la musique ou encore les documentaires, Pluto TV continue de renforcer son positionnement dans l’univers du streaming FAST (Free Ad-Supported Streaming TV).

Pluto TV reste accessible sur une large variété de supports : directement sur le web, sur mobile, mais aussi via plusieurs appareils connectés comme Apple TV, Android TV ou encore Amazon Fire TV. La plateforme est également disponible via le Play Store sur les players inclus pour les abonnés Freebox Pop, Freebox Ultra et Freebox mini 4K. Les abonnés Free peuvent ainsi accéder facilement à cette nouvelle chaîne directement depuis leur télévision.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox