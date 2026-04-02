Clin d’oeil : Xavier Niel danse sur la tombe des concurrents de Free Max

S’il était absent de la présentation du nouveau forfait Free Max, le créateur de l’opérateur s’en est donné à coeur joie de promouvoir sa nouvelle offre.

Xavier Niel en roue libre sur X pour célébrer le lancement de Free Max. Le milliardaire à la tête de Free a compensé son absence lors de la présentation de la “troisième révolution mobile” de Free avec une présence très accrue sur les réseaux sociaux, et un ton cinglant qu’il affectionne particulièrement.

En effet, avec la proposition d’un forfait illimité en France et avec data à volonté dans plus de 135 destinations, Free frappait fort et les réactions ne se sont pas faites attendre. On peut notamment saluer sa performance d’avoir répondu à énormément de questions concernant les destinations incluses :

Mais outre donner des infos, Xavier Niel n’a pas pu résister à tacler ses concurrents. Reprenant une image virale utilisée fréquemment sur le net (présentant normalement l’acteur de la série The Flash devant la tombe de son personnage avec un grand sourire). Il a d’abord publié une version le présentant comme ayant “tué le game mondial” comme l’avait suggéré un utilisateur, puis comme enterrant également les services d’eSIM à l’étranger.

Forcément, beaucoup se sont interrogés sur la photo, s’il s’agissait d’une IA ou d’un montage. Xavier Niel avait semble-t-il flairé le coup venir, puisqu’il a même publié une petite vidéo qui tend à prouver que oui, le fondateur de Free s’est bien embêté à refaire la scène lui même.

Et fidèle à son ton pinçant, il a carrément expliqué que le contexte de l’image était, tout sobrement, “l’enterrement de la concurrence”.

C’était à l’enterrement de la concurrence — Xavier Niel (@Xavier75) March 31, 2026

Comme d’habitude, il s’agit avant tout d’une manière décalée de promouvoir sa nouvelle offre, mais le créateur de Free est habitué de ce type de communication virale. Il n’hésite d’ailleurs pas, même hors promotion d’une quelconque offre, à répondre à ses followers sur X quand il en a le temps, avec des memes ou des vidéos virales.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox