Mais que pense Xavier Niel du nouveau forfait révolutionnaire tout illimité de Free Mobile ?

Absent lors de la présentation du forfait Free Max, Xavier Niel a choisi de s’exprimer autrement. Entre déclaration officielle et réponses décalées sur X, le fondateur de Free donne sa vision à sa manière.

Non présent sur scène ce 31 mars lors d’un lancement pourtant présenté comme une révolution, le fondateur de Free n’en est pas resté silencieux pour autant. Alors que l’opérateur dévoilait son nouveau forfait Free Max, décrit comme une troisième révolution après 2012 et Free Flex en 2021, c’est cette fois Nicolas Thomas qui a pris la lumière. Une première inhabituelle, tant Xavier Niel a toujours incarné les grandes annonces de l’opérateur.

Un retrait qui n’est pas passé inaperçu. Mais alors que pense Xavier Niel ? Dans le communiqué officiel de Free, le fondateur de l’opérateur a donné le ton avec une formule fidèle à son style : « On me dit souvent “le 15 du mois, j’ai déjà plus de data”. On me dit aussi “tes 35 gigas à l’étranger, c’est bien, mais c’est pas assez, et il manque des pays”. Alors on a trouvé une solution radicale : data illimitée, presque partout. Oui, on sait, c’est fou. Aucun opérateur dans le monde ne propose ça… sauf Free 🙂 ». Une manière d’assumer pleinement le positionnement du forfait Free Max, qui mise sur une rupture d’usage plus que sur une guerre des prix.

Mais c’est surtout sur X, son terrain d’expression favori, que Xavier Niel a prolongé la séquence. Fidèle à son ton décontracté, très éloigné des standards des dirigeants du CAC 40, il a d’abord relayé sobrement l’annonce : « Nouveau forfait : data ILLIMITÉE en France et dans 135 pays (dont Maroc et Japon), 19,99€ pour les abonnés Freebox ». Avant de renouer avec un exercice qu’il affectionne, répondre directement aux internautes, souvent avec humour.

Nouveau forfait : data ILLIMITÉE en France et dans 135 pays (dont Maroc et Japon), 19,99€ pour les abonnés Freebox — Xavier Niel (@Xavier75) March 31, 2026

À un commentaire critique affirmant « Même comme ça je ne le prendrai pas avec votre réseau éclaté au sol », il a répliqué avec une image sur laquelle on peut lire “Confrérie des Ouinouins, siège social”. Et fidèle à son style décalé, Xavier Niel n’a pas oublié une promesse vieille de plus de deux ans. À un internaute qui lui écrivait en 2023 « Mets le Maroc dans le forfait Xavier, je t’offrirai un couscous la prochaine fois tu viens », il a répondu aujourd’hui : « Sans navet stp chef ». L’internet mobile au Maroc est désormais inclus dans le forfait Free Max. Derrière ces prises de parole, même en retrait de la scène, Xavier Niel reste pleinement impliqué dans la stratégie et la communication de l’opérateur !

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox