Free Max : le nouveau forfait mobile illimité de Free permet désormais de vivre sans box internet, une brèche s’ouvre

Avec Free Max, l’opérateur accompagne une bascule déjà engagée chez une partie de la population : de plus en plus d’utilisateurs se passent d’une connexion fixe au profit du mobile.

Free ouvre la voie à la vie sans box internet. Free ne se contente pas de lancer un nouveau forfait détonnant ce 31 mars, il accompagne un changement d’usage qui est déjà perceptible chez certains. Vous l’avez peut-être compris, l’opérateur met sur la table une offre capable, sur le papier grâce à sa data illimitée, de remplacer une box internet à domicile. La tendance est déjà bien réelle selon les données mises en avant par Free, 15 % des 25-39 ans n’ont plus de box internet aujourd’hui, contre seulement 7 % il y a six ans. Une évolution rapide qui illustre une montée en puissance du mobile comme accès principal à Internet. Avec Free Max, l’opérateur franchit donc un cap technique en incluant Internet illimité en 5G et 5G+ en France, sans enveloppe de données, ainsi que de la data illimitée en 4G ou 5G dans plus de 135 destinations.

Concrètement, cela signifie qu’un utilisateur peut utiliser son smartphone comme point d’accès principal par exemple, partager sa connexion avec ses équipements , et consommer sans contrainte de volume, des usages qui étaient jusqu’ici limités par les plafonds de data des forfaits mobiles classiques. Free semble donc assumer clairement cette évolution. Le forfait Free Max peut donc s’inscire dans une logique où le mobile ne complète plus la box, mais peut potentiellement s’y substituer.

Un “illimité” revendiqué… mais encadré

Dès l’annonce, une question s’est imposée : cet illimité est-il réellement sans limite ? Interrogé lors de la conférence, Free assure qu’aucun plafond de consommation n’est fixé. L’opérateur confirme qu’il ne s’agit pas d’une enveloppe déguisée ou d’un quota caché. Pour autant, la brochure tarifaire précise certaines conditions. L’usage doit rester strictement personnel et privé, et s’effectuer via un terminal mobile. Free se réserve également la possibilité de réduire le débit en cas d’utilisation jugée excessive ou susceptible de perturber le réseau. En pratique, la frontière reste floue. L’opérateur ne précise pas à partir de quel niveau de consommation un usage devient problématique, laissant planer une incertitude sur les usages les plus intensifs. Streaming, réseaux sociaux, cloud, gaming ou télétravail léger : de nombreux usages peuvent désormais être assurés via le réseau mobile, d’autant plus avec la montée en puissance de la 5G. Dans ce contexte, la box internet n’est plus systématiquement indispensable. Reste à voir comment le grand public va apprécier cette offre. Free a le mérite d’avoir donner un coup de pied dans la fourmilière. Il est fort à parier qu’il risque de perdre des abonnés Freebox au profit de son nouveau forfait mobile. Des abonnés mobile voire fixe d’Orange, Bouygues et SFR devraient également quitter la concurrence pour le rejoindre. Mais à quel point ? L’avenir nous le dira. En tout cas, une nouvelle brèche dans le marché des télécoms semble s’ouvrir.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox