Free casse tous les codes et lance un nouveau forfait mobile révolutionnaire : data illimitée en France et dans le monde

Quatorze ans après avoir cassé les prix, Free Mobile change cette fois les règles du jeu. L’opérateur lance un forfait inédit “Free Max” avec data illimitée en France mais aussi dans plus de 135 destinations, une première mondiale qui vise à effacer les frontières des usages.

Le suspense n’aura pas duré plus longtemps. Après plusieurs jours de teasing et de spéculations, Free Mobile lève le voile sur sa « nouvelle révolution mobile » et donne un sérieux coup de pied dans la fourmilière. Contrairement à 2012, il ne s’agit plus de casser les prix, mais bien de transformer en profondeur les usages. L’opérateur lance un nouveau forfait baptisé Free Max proposé à 29,99€/mois, ou 19,99€/mois pour les abonnés Freebox avec un positionnement qui risque de bouleverser encore une fois le marché : la data devient totalement illimitée, non seulement en France, mais aussi dans plus de 135 destinations à travers le monde. Une rupture majeure là où les enveloppes data, même généreuses, restaient jusqu’ici plafonnées, notamment à l’étranger. Free Mobile ouvre une nouvelle ère, après le tout illimité sur les box, c’est au tour du mobile de franchir le pas.

Dans le détail, ce forfait accessible à tous, inclut internet illimité en 5G et 5G+ en France métropolitaine, mais aussi à l’international dans un très large nombre de pays, soit 135 destinations au total, avec l’intégration remarquée et très attendu du Japon et du Maroc. Les appels, SMS et MMS restent eux aussi illimités depuis de nombreuses zones, dans la continuité des offres historiques de l’opérateur. Les communications appels, SMS et MMS sont ainsi incluses en illimité depuis plus de 65 destinations. Par ailleurs, les appels sont illimités depuis la France métropolitaine vers les mobiles d’Europe, de Suisse, d’Andorre, des États-Unis, du Canada, de l’Alaska, d’Hawaï, de la Chine et des DOM, ainsi que vers les fixes de plus de 100 destinations.

Premier opérateur à abolir les frontières

Ce lancement marque un tournant stratégique assumé, et oui Free ne cherche plus à déclencher une guerre des prix, mais à accompagner l’évolution des usages. Le smartphone est désormais au cœur de la consommation numérique, au point que de plus en plus d’utilisateurs, notamment chez les jeunes, s’affranchissent totalement d’une box fixe. Dans le même temps, les usages à l’étranger explosent, mais restent freinés par la crainte du hors-forfait ou des limitations de data. C’est précisément sur ces deux tendances que Free construit sa nouvelle offre. En supprimant toute limite de data, y compris hors de France, l’opérateur veut lever les dernières barrières à une utilisation continue du mobile, quel que soit le pays. Une approche qui tranche avec les pratiques actuelles du marché et qui repositionne clairement le forfait mobile comme un accès universel à internet. Cela peut rappeler le forfait monde de Parnasse, la marque ultra premium d’Orange, lequel est affiché à 1000€ par mois et avec l’illimité seulement en Europe et dans certaines destinations.

Après avoir démocratisé les forfaits sans engagement et la data mobile au début des années 2010 en cassant les prix, puis introduit davantage de transparence avec la fin des subventions sur les smartphones avec Free Flex, Free ouvre ici un troisième cycle, centré sur la disparition des frontières entre usages nationaux et internationaux. L’opérateur mise aussi sur l’enrichissement de ses services pour accompagner cette montée en gamme. Le forfait inclut notamment comme dans son forfait historique à 19,99€/mois des fonctionnalités comme une option eSIM pour montre connectée, un VPN intégré ou encore l’accès à son application Free TV. Les abonnés actuels pourront migrer vers cette nouvelle offre sans frais, avec la possibilité de revenir à une autre formule, moyennant des frais de 10 euros.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox