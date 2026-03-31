Free lance sa révolution mobile : suivez en direct toutes les annonces

C’est le grand jour. Free Mobile s’apprête à lever le voile sur sa « nouvelle révolution mobile » lors d’une conférence très attendue. Univers Freebox vous fait vivre l’événement en direct à partir de 9h30 avec toutes les annonces à suivre minute par minute.

Le compte à rebours est lancé. Dans moins de 30 minutes, Free Mobile doit enfin dévoiler ce qu’il présente lui-même comme une « nouvelle révolution mobile ». Une promesse forte, agrémentée d’un teaser officiel hier placé sous le signe de l’international et du voyage qui a fait monter la pression autour de cet événement inédit. Quatorze ans après son arrivée fracassante sur le marché, l’opérateur s’apprête peut-être à ouvrir un nouveau chapitre. Après avoir cassé les prix en 2012, puis bousculé le modèle des smartphones avec ses offres sans subvention, Free va peut-être bousculer un marché arrivé à nouveau à maturité. Depuis plusieurs jours, les spéculations vont bon train entre nouvel objet hardware ou forfait XX. les hypothèses sont nombreuses, même si certaines apparaissent plus crédibles que d’autres. Une chose est sûre, en parlant de « révolution », Free place lui-même la barre très haut.

Univers Freebox vous propose de suivre cette conférence en direct. Toutes les annonces, les nouveautés et les informations clés seront relayées et mises à jour en temps réel dans cet article.

9h20 : notre équipe est sur place, le petit-déjeuner va prendre fin, la conférence se tiendra dans l’auditorium du siège de la maison mère de Free, Iliad.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox