Journée spéciale ce mardi sur Univers Freebox pour l’annonce d’une nouvelle révolution Free Mobil

Rendez-vous ce mardi 31 mars pour une nouveauté Free qui qui annonce “une nouvelle révolution mobile”

Comme cela arrive régulièrement, c’est ce mardi que Free va faire une annonce, c’est ce qu’on appelle un “mardi Free”. Et ce sera demain une grosse annonce puisque l’opérateur a indiqué à la presse que ce serait une “nouvelle révolution mobile”. A cette occasion, Univers Freebox va consacrer une journée spéciale à cet évènement pour vous présenter en détail l’annonce de Free, qui va concerner tous les abonnés Freebox.

Dès ce mardi matin, vers 9h30, l’annonce serait faite. Et tout au long de la journée, nous allons vous proposer de découvrir en détail ce nouveau service, ce qu’il propose, comment il va évoluer, et répondre à vos questions. Tenez vous prêts pour cette journée évènement, qui devrait va être riche en annonces.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox