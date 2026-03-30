Bouygues Telecom augmente en catimini le prix de ses Bbox et enchaîne les hausses après avoir fait le plein d’abonnés

En marge du lancement de b.tv multi-écrans ce 30 mars, l’opérateur relève aussi ses tarifs fixes. Une nouvelle hausse qui s’inscrit dans une tendance amorcée dès le début de l’année.

Bouygues Telecom n’a pas seulement lancé son option b.tv multi-écrans ce matin. En marge de cette annonce, l’opérateur a également revu à la hausse l’ensemble de ses offres Bbox, confirmant un repositionnement progressif vers plus de valeur. Dans le détail, la hausse est généralisée pour les nouveaux abonnés. La Bbox Fit passe de 28,99 €/mois pendant un an puis 35,99 €, à 30,99 €/mois puis 37,99 €, soit +2 € sur chaque palier. La Bbox Must évolue de 35,99 €/mois puis 42,99 €, à 36,99 €/mois puis 43,99 €. L’offre passe enfin au WiFi 7 bi-band sur le web après le lancement d’un nouveau serveur en janvier dernier, uniquement proposé dans les boutiques de l’opérateur jusqu’à présent. Par ailleurs, la Bbox Ultym grimpe de 44,99 €/mois puis 51,99 €, à 45,99 €/mois puis 52,99 €.

Ce mouvement n’est pas isolé puisque dès janvier 2026, Bouygues Telecom avait déjà relevé le prix de son offre sans engagement B&You Pure Fibre, l’une de ses propositions les plus agressives commercialement. Une première hausse qui donnait le ton pour l’année. Le lien avec b.tv multi-écrans, facturée 4,99 €/mois, apparaît ainsi plus clair. En parallèle de l’enrichissement des usages, notamment la possibilité de regarder la TV en simultané sur différents écrans, l’opérateur structure de nouveaux leviers de revenus, là où par exemple la concurrence comme Free inclut son application TV sans surcoût dans ses offres fixe et mobile.

Après avoir été l’opérateur le plus performant sur le recrutement fixe ces deux dernières années grâce à des offres agressives, Bouygues Telecom cherche désormais à améliorer son revenu moyen par abonné et par extension ses revenus, lui qui a vu son chiffre d’affaires stagner en 2025 malgré le gain de plus de 500 000 nouveaux abonnés. L’objectif est désormais de mieux valoriser sa base, en combinant hausses tarifaires et options payantes.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox