Free lance son nouveau forfait ultime “Free Max” : voici tout ce qu’il inclut vraiment derrière l’illimité, ses avantages, liste des 135 destinations, son prix etc…

Avec Free Max, l’opérateur franchit un nouveau cap et propose une offre mobile sans équivalent sur le marché. Internet illimité en France, data sans limite à l’étranger dans plus de 135 destinations, communications élargies et services inclus : voici en détail ce que permet réellement ce nouveau forfait.

Free a officiellement levé le voile sur son nouveau forfait Free Max ce 31 mars 2026. Derrière la promesse d’“illimité”, l’opérateur propose en réalité une offre très structurée, qui combine data, communications et services, en France comme à l’international. Proposée à 29,99€/mois, ou 19,99€/mois pour les abonnés Freebox (jusqu’à 4 forfaits avec Free Family), cette nouvelle offre se positionne comme la formule la plus complète jamais lancée par l’opérateur.

C’est le cœur de l’offre. Le forfait Free Max inclut Internet mobile illimité en 5G et 5G+ en France métropolitaine. Tous les usages sont concernés dont le partage de connexion. Free supprime ainsi toute notion de quota, là où ses offres précédentes restaient plafonnées (350 Go pour le forfait Free 5G+). La data illimitée n’est donc plus uniquement proposée aux abonnés Freebox, mais à tout le monde. De quoi faire bouger les lignes et s’ouvrir à une nouvelle ère sur les forfaits mobile.

En France, le forfait inclut les appels illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine, les SMS et MMS illimités mais Free va plus loin sur l’international. Depuis la France, les abonnés peuvent également appeler en illimité vers les mobiles d’Europe (Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède), mais aussi de Suisse et d’Andorre, en complément des Etats-Unis, du Canada, de l’Alaska, d’Hawaï, de Chine et des DOM , sans oublier les appels vers les fixes de 100 destinations. Les SMS/MMS sont eux aussi inclus vers l’Europe, la Suisse, Andorre et les DOM.

À l’étranger : data illimitée dans plus de 135 destinations

C’est l’autre pilier du forfait. Free Max inclut Internet illimité en 4G ou 5G dans plus de 135 destinations. Par ailleurs les appels, SMS et MMS sont illimités depuis plus de 65 destinations. Des destinations ont également été ajoutées par rapport au forfait 350 go de Free Mobile, dont deux étaient attendues depuis très longtemps, le Japon et le Maroc. Voici la liste (appels vers les fixes et mobiles inclus pour les destinations marquées d’un astérisque)

A

Açores (les)

Afrique du Sud

Åland (îles)

Alaska

Algérie*

Allemagne

Angleterre

Argentine*

Arménie*

Australie

Autriche

Azerbaïdjan*

B

Bahreïn*

Baléares (les)

Bangladesh*

Belgique

Biélorussie*

Bolivie*

Brésil*

Bulgarie

C

Canada

Canaries (les)

Chatham (île)

Chine*

Chypre

Chypre du Nord*

Colombie*

Comores*

Corée du Sud*

Corfou (île de)

Costa Rica*

Crète (île de)

Croatie

Cyclades (les)

D

Danemark

E

Écosse

Égypte*

Émirats arabes unis*

Équateur*

Espagne

Estonie

États-Unis

F

Féroé (îles)*

Fidji*

Finlande

G

Géorgie*

Gibraltar

Grèce

Guadeloupe

Guatemala*

Guernesey*

Guyane française

H

Hawaï

Honduras*

Hongrie

Hong Kong*

I

Île de Man*

Îles Vierges américaines

Inde*

Indonésie*

Irlande

Irlande du Nord

Islande

Israël

Italie

J

Japon*

Jersey*

K

Kazakhstan*

Kiribati*

Koweït*

L

Laos*

Lettonie

Liechtenstein

Lituanie

Luxembourg

M

Macao*

Macédoine*

Madagascar*

Madère

Malaisie*

Mali*

Malte

Maroc*

Martinique

Maurice (île)*

Mayotte

Mexique*

Moldavie

Monaco

Monténégro*

N

Nicaragua*

Norvège

Nouvelle-Zélande

O

Oman*

Ouzbékistan*

P

Pakistan*

Palaos*

Panama*

Papouasie–Nouvelle-Guinée*

Paraguay*

Pays de Galles

Pays-Bas

Pologne

Porto Rico

Portugal

R

République tchèque

Réunion (île de la)

Rhodes (île de)

Roumanie

Russie*

S

Saint-Barthélemy

Saint-Marin

Saint-Martin (Antilles françaises)

Saint-Pierre-et-Miquelon (internet non disponible)

Salvador*

Samoa*

Sardaigne

Sénégal*

Serbie*

Sicile

Singapour*

Slovaquie

Slovénie

Sri Lanka*

Suède

Suisse*

T

Tanzanie*

Tasmanie

Thaïlande*

Tibet*

Tunisie*

Turquie*

U

Ukraine

Uruguay*

V

Vanuatu*

Vatican

Vietnam*

W

Wight (île de)

Z

Zanzibar (îles)*

Avec Free Max, Free revendique également une première en Europe. Le forfait inclut en effet Internet, appels, SMS et MMS illimités dans l’ensemble de l’Europe, sans distinction ni surcoût. Concrètement, un abonné peut utiliser son forfait de la même manière en France, en Allemagne ou en Italie, y compris pour appeler d’un pays européen vers un autre. Une approche qui va plus loin que le simple “roaming inclus” des offres classiques. “D’après une étude YouGov réalisée en 20264, 95% des voyageurs français utilisent leur téléphone à l’étranger, mais la majorité d’entre eux (81%) désactivent leurs données par précaution : un tiers d’entre eux reconnaissent avoir déjà eu une mauvaise surprise en découvrant la facture à leur retour”, indique Free.

Des services inclus pour compléter l’offre

Au-delà de la connectivité, Free ajoute plusieurs services directement intégrés au forfait comme l’eSIM Watch qui permet de connecter une montre sans frais supplémentaires ( Apple Watch seulement pour le moment), Free mVPN et l’application Free TV : accès à plus de 300 chaînes en direct ou en replay. Avec cette offre, Free modifie en profondeur la logique des forfaits mobiles. Là où le marché reposait jusqu’ici sur des enveloppes de data, y compris à l’étranger, l’opérateur introduit une approche différente : un usage sans limite, aussi bien en France qu’en roaming. Reste désormais à voir si cette promesse d’illimité généralisé deviendra un nouveau standard… ou restera une exception signée Free.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox