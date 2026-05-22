Free lance un appât pour booster les souscriptions à son nouveau forfait Free Max

Voyage à New York, hôtel et vols offerts : Free lance une opération séduction pour son forfait premium.

Free mise sur le voyage pour séduire de nouveaux abonnés à son Forfait Free Max. L’opérateur vient de lancer un grand jeu-concours dans ses boutiques avec, à la clé, un séjour à New York pour deux personnes. Une opération marketing qui ressemble clairement à un coup d’accélérateur destiné à pousser les souscriptions à sa formule mobile premium récemment avant la fin du trimestre en cours.

Du 22 mai au 14 juin 2026, tous les clients qui souscrivent ou migrent vers un Forfait Free Max dans une boutique Free pourront tenter leur chance pour remporter un voyage de 5 jours et 4 nuits à New York. Pour participer, le principe est simple : après avoir choisi le forfait en boutique, il suffit de scanner un QR code sur place puis de remplir un formulaire de participation. Il est bel et bien précisé dans le règlement qu’il est nécessaire d’avoir souscrit ou migré dans une boutique pour être considéré comme participant.

Le gagnant profitera d’un séjour comprenant les vols aller-retour depuis Paris avec bagage en soute, quatre nuits dans un hôtel 3 étoiles avec petit-déjeuner ainsi qu’un City Pass donnant accès à trois attractions touristiques de la ville américaine.

Ce type d’opération illustre la stratégie actuelle de Free autour du Forfait Free Max. Avec cette offre, l’opérateur cherche à attirer les utilisateurs les plus consommateurs de données mobiles et les voyageurs réguliers, notamment grâce à des services renforcés à l’international.

En proposant un voyage comme récompense, Free joue aussi sur l’image du forfait pensé pour rester connecté partout dans le monde, tout en créant un argument supplémentaire pour convaincre les abonnés hésitants de monter en gamme.

L’opération est disponible dans l’ensemble des boutiques Free participantes jusqu’au 14 juin. Un seul gagnant sera désigné à l’issue du tirage au sort. Free précise également que le lot, estimé à une valeur maximale de 4000 euros TTC, ne pourra pas être échangé contre une somme d’argent ni remplacé par une autre prestation. Le séjour devra être effectué avant le 1er avril 2027, hors périodes de fêtes et jours fériés.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox