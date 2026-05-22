L’impact caché de la fibre, l’Arcep révèle des chiffres inédits sur les câbles optiques

Le régulateur des télécoms se penche pour la première fois sur l’impact environnemental de la fabrication des câbles en fibre optique vendus en France. Et les chiffres dévoilés montrent que derrière le déploiement massif de la fibre se cache une empreinte énergétique et carbone loin d’être négligeable.

Dans sa nouvelle enquête annuelle « Pour un numérique soutenable », le régulateur révèle que la fabrication des câbles fibre commercialisés en France en 2024 a nécessité au total 170 GWh d’énergie, en France comme à l’étranger, principalement sous forme d’électricité. Cela représente l’équivalent de 26 % de la consommation énergétique annuelle des réseaux fixes français.

La production de ces câbles implique également une consommation importante d’eau. Selon l’Arcep, 66 000 m³ d’eau ont été prélevés pour les câbles vendus en France en 2024, soit environ 200 litres d’eau par kilomètre de câble. Les émissions de gaz à effet de serre embarquées atteignent quant à elles 108 000 tonnes équivalent CO2. Elles correspondent à l’ensemble des émissions générées tout au long du cycle de fabrication des câbles, hors phase d’utilisation.

L’Arcep souligne surtout que l’impact environnemental varie fortement selon la capacité des câbles. Les émissions passent d’environ 100 kgCO2e par kilomètre pour les câbles de 1 à 4 fibres à près de 2 500 kgCO2e/km pour les modèles contenant plus de 288 fibres, utilisés notamment dans les infrastructures de très forte capacité.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox