Arrêt de la 2G pour les abonnés Orange et Free Mobile : de nouveaux départements concernés dès aujourd’hui

Après les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, Orange va couper son réseau 2G dans sept départements supplémentaires. Plus de 2,6 millions d’habitants sont concernés par cette nouvelle étape.

La disparition progressive du réseau 2G d’Orange se poursuit. Après deux premières vagues d’extinction lancées au printemps, l’opérateur historique s’apprête à franchir une nouvelle étape en coupant son réseau de deuxième génération dans sept départements supplémentaires à compter du 9 juin.

Cette opération s’inscrit dans le vaste programme de fermeture des anciennes technologies mobiles engagé par Orange afin de libérer des fréquences pour les réseaux plus récents, notamment la 4G et la 5G. Et de part l’accord d’itinérance signé avec Free Mobile, les abonnés 2G de l’opérateur de Xavier Niel sont eux aussi concernés.

À partir du 9 juin, le réseau 2G d’Orange sera définitivement arrêté dans les départements suivants :

Ariège (09)

Haute-Garonne (31)

Gers (32)

Lot (46)

Lot-et-Garonne (47)

Hautes-Pyrénées (65)

Tarn-et-Garonne (82)

Ces territoires rejoignent ainsi les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, où la 2G a déjà été coupée le 12 mai dernier. Orange poursuit ainsi son calendrier de fermeture en ciblant progressivement le Sud-Ouest avant d’étendre l’opération à l’ensemble du territoire métropolitain.

Plus de 2,6 millions d’habitants concernés

Selon les données démographiques des départements concernés, un peu plus de 2,6 millions de personnes vivent dans les zones où la 2G d’Orange disparaîtra ce 9 juin.

Pour la grande majorité des utilisateurs, cette extinction devrait toutefois passer inaperçue. Les smartphones commercialisés ces dernières années utilisent déjà les réseaux 4G ou 5G pour les appels, les SMS et l’accès à Internet. Les principaux appareils susceptibles d’être impactés sont les anciens téléphones mobiles fonctionnant exclusivement en 2G ainsi que certains équipements connectés utilisant encore cette technologie.

Le nombre d’équipements 2G continue de diminuer

La transition semble déjà largement engagée. En mars dernier, l’Arcep estimait qu’il restait encore 2,4 millions de cartes SIM utilisant uniquement la 2G en France.

Ce chiffre englobe aussi bien les téléphones des particuliers que les équipements professionnels ou industriels, comme certains systèmes d’alarme, terminaux de paiement, compteurs communicants ou objets connectés.

La baisse s’accélère d’ailleurs trimestre après trimestre. Selon les données du régulateur, le nombre de SIM exclusivement 2G a reculé de 9,5 % au quatrième trimestre 2025, contre 4 % au trimestre précédent.

Pour accompagner cette transition, Orange propose un bonus reprise pouvant atteindre 50 euros lors de l’achat d’un téléphone compatible 4G ou 5G. Free pour sa part a lancé plusieurs opérations proposant aux abonnés 2G de passer à des smartphones peu onéreux avec un mode de paiement en plusieurs fois.

L’opérateur encourage notamment ses clients à choisir des appareils compatibles VoLTE (Voice over LTE), une technologie qui permet de passer les appels sur le réseau 4G. Cette compatibilité sera également essentielle lors de l’arrêt progressif du réseau 3G dans les prochaines années.

Après cette nouvelle vague de fermeture, le calendrier marquera une pause estivale avant une accélération à la rentrée. Orange prévoit en effet de lancer le 22 septembre la phase finale de l’arrêt de la 2G sur le reste du territoire métropolitain. L’extinction complète du réseau est actuellement programmée pour le 20 octobre 2026. Du côté de SFR et Bouygues, le coup d’envoi est fixé au 15 novembre 2026. Chez SFR, l’arrêt débutera dans les zones très denses entre le 15 et le 30 novembre, avant une généralisation du 1er au 15 décembre sur l’ensemble du territoire. Bouygues Telecom procédera également en deux temps : une première phase ciblée dès le 15 novembre dans certaines villes pilotes (Brest, Guipavas, Nancy, Vandœuvre-lès-Nancy), suivie d’une extinction nationale du 1er au 15 décembre.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox