Iliad lance sa nouvelle offre 5G fixe en Italie

Pour les logements non raccordés à la fibre, Iliad propose désormais une alternative basée sur son réseau 5G, comme Free le fait en France

Alors que le déploiement de la fibre optique se poursuit en Italie, certaines zones restent encore privées d’accès au très haut débit fixe. Pour répondre à cette problématique, Iliad Italia vient de lancer une nouvelle offre baptisée 5G BOX HOME, une solution d’accès à Internet reposant sur son réseau mobile 5G.

L’objectif est clair : permettre aux foyers qui ne sont pas encore éligibles à la fibre FTTH de bénéficier d’une connexion Internet rapide et stable à domicile grâce à la technologie FWA (Fixed Wireless Access).

L’offre repose sur un routeur 5G de dernière génération fourni gratuitement par l’opérateur. Celui-ci permet de connecter jusqu’à 64 appareils simultanément, qu’il s’agisse de smartphones, ordinateurs, téléviseurs connectés ou objets connectés. Iliad met également en avant la compatibilité avec la technologie Mesh, qui permet d’étendre la couverture Wi-Fi dans l’ensemble du logement à l’aide de répéteurs compatibles afin de conserver une connexion stable d’une pièce à l’autre.

L’un des principaux arguments avancés par l’opérateur concerne la simplicité d’installation. Aucune intervention technique n’est nécessaire. Les utilisateurs doivent simplement brancher le routeur, insérer la carte SIM de données fournie par Iliad puis finaliser l’activation depuis leur espace client.le.

Une offre à partir de 22,99 euros par mois

Disponible depuis le 4 juin, la 5G BOX HOME est proposée sans engagement. Les abonnés mobiles Iliad disposant d’un forfait incluant voix et données à partir de 9,99 euros par mois et ayant activé le prélèvement automatique peuvent bénéficier d’un tarif préférentiel de 22,99 euros par mois. Pour les autres clients, le prix est fixé à 26,99 euros par mois.

L’activation du service entraîne en revanche un coût unique de 39,99 euros. L’opérateur insiste également sur l’absence de frais cachés, de paiement échelonné du matériel ou de hausse tarifaire prévue après l’activation. Un argument qu’il utilise régulièrement en Italie, puisqu’il s’agissait d’un fléau auquel l’opérateur entendait s’attaquer en se lançant en 2018.

Cette nouvelle offre n’est toutefois pas accessible partout. Iliad précise qu’elle est réservée aux adresses qui ne sont pas encore couvertes par son réseau fibre FTTH et qui bénéficient d’une excellente couverture 5G. L’éligibilité dépend donc à la fois de la disponibilité de la fibre et de la qualité du signal mobile à l’adresse concernée.

Les clients mobiles Iliad pourront également profiter de l’initiative Iliad Club, qui permet de regrouper jusqu’à quatre cartes SIM au sein d’un même groupe et d’obtenir davantage de données mobiles sur leur forfait.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox