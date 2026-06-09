Disparition de SFR : Orange promet une transition sans changement ni hausse de prix pour les abonnés

Alors que la disparition de SFR se précise, la directrice générale d’Orange a tenu à rassurer les abonnés. Prix, contrats et services seraient conservés lors du futur transfert vers l’un des trois opérateurs repreneurs.

Le futur de SFR se précise un peu plus. Quelques jours après l’annonce de l’accord conclu entre Orange, Free et Bouygues Telecom pour racheter l’opérateur au carré rouge, Christel Heydemann, directrice générale d’Orange, a confirmé sur RTL que la marque SFR était vouée à disparaître. Si l’opération est encore soumise à l’approbation des autorités de concurrence, la dirigeante a tenu à rassurer les millions d’abonnés concernés en promettant une migration “totalement transparente et sans impact” sur leurs services.

Interrogée sur RTL, Christel Heydemann a confirmé ce que beaucoup pressentaient déjà : à terme, la marque SFR n’existera plus. Selon la patronne d’Orange, cette disparition ne devrait toutefois pas intervenir immédiatement. Le calendrier évoqué situe cette échéance à l’horizon de la fin de l’année 2027, sous réserve bien sûr que l’opération obtienne toutes les autorisations réglementaires nécessaires.

Les contrats et les tarifs seront conservés

Face aux inquiétudes des abonnés, Orange a souhaité réitérer un message clair : les conditions actuelles seront maintenues. Christel Heydemann a affirmé que les clients conserveraient leur contrat et leur tarif après leur migration vers leur futur opérateur.

Les abonnés concernés seront informés en amont du processus et sauront, le moment venu, s’ils rejoignent Orange, Free ou Bouygues Telecom. L’objectif affiché est d’assurer une continuité totale des services, dans un contexte où la connectivité fixe et mobile est devenue indispensable au quotidien.

Le retour à trois opérateurs mobiles nationaux suscite également des interrogations sur une éventuelle remontée des prix. Sur ce point, la directrice générale d’Orange a rejeté l’idée d’une hausse mécanique des tarifs. Elle rappelle que la France reste l’un des marchés télécoms les plus compétitifs d’Europe, avec des forfaits parmi les moins chers du continent.

Selon elle, dans un marché désormais arrivé à maturité, l’enjeu principal des opérateurs n’est plus seulement de recruter de nouveaux clients, mais surtout de conserver ceux qu’ils possèdent déjà.

Au-delà des abonnés, l’avenir des salariés de SFR reste une question centrale. Christel Heydemann a rappelé l’engagement pris par le consortium composé d’Orange, Free et Bouygues Telecom : garantir un emploi à l’ensemble des salariés concernés jusqu’au début de l’année 2029, soit par le maintien de leur poste actuel, soit par une proposition d’emploi.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox