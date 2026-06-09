Droits TV : Free et la Ligue 1 font enfin la paix

L’opérateur de Xavier Niel et la LFP ont décidé de renoncer à leurs poursuites respectives dans un litige hérité du fiasco Mediapro.

Après plusieurs années de bataille judiciaire, Free et la Ligue de Football Professionnel (LFP) ont finalement trouvé un terrain d’entente. Selon les informations de L’Informé, les deux parties ont mis fin au contentieux qui les opposait depuis 2022 autour des droits de diffusion de la Ligue 1, un dossier hérité du fiasco Mediapro.

À l’époque, Free avait acquis les droits permettant de diffuser sur mobile des extraits des rencontres de Ligue 1 en quasi-direct pour un montant de 42 millions d’euros par an. Mais l’effondrement de Mediapro et la revente d’une grande partie des droits à Amazon à un tarif nettement inférieur avaient rebattu les cartes. Comme d’autres acteurs du marché, Free estimait alors que les conditions économiques de son contrat n’étaient plus justifiées et avait décidé de saisir la justice pour obtenir une révision à la baisse.

L’affaire a connu plusieurs rebondissements procéduraux. Initialement porté devant le tribunal judiciaire de Paris, le dossier avait ensuite été renvoyé devant le tribunal de commerce, sans qu’une décision sur le fond ne soit rendue.

Finalement, les deux parties ont choisi la voie de l’apaisement. Selon L’Informé, un désistement réciproque a été prononcé le 11 mai dernier. Nicolas de Tavernost, ancien directeur général de LFP Media, a confirmé l’existence de cet accord. D’après les informations publiées, la Ligue aurait obtenu le règlement de certaines factures encore impayées de la part de Free, tandis que chacun a renoncé à poursuivre la procédure.

Cette issue permet de tourner la page d’un contentieux qui empoisonnait les relations entre l’opérateur et la Ligue depuis plus de quatre ans.

Si ce dossier est désormais clos, d’autres litiges liés à la crise Mediapro restent toujours d’actualité. Canal+ et beIN Sports poursuivent notamment leur bras de fer avec la LFP au sujet des droits de diffusion de la Ligue 1. Les deux groupes estiment avoir été désavantagés par les conditions accordées à Amazon après l’échec du diffuseur espagnol et continuent de réclamer une compensation financière.

Pour Free et la Ligue, en revanche, l’heure est désormais à la réconciliation. Cet accord amiable met un terme définitif à l’un des nombreux épisodes judiciaires provoqués par le bouleversement du marché des droits TV du football français au début des années 2020.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox