SFR : la fin d’une histoire truffée de succès et d’échecs dans les télécoms

Alors que SFR pourrait être cédé à ses concurrents, retour sur près de quarante ans d’une histoire marquée autant par des succès industriels que par des échecs commerciaux répétés.

Si le projet de rachat de SFR par Orange, Free et Bouygues Telecom obtient le feu vert des autorités de la concurrence, la marque au carré rouge disparaîtrait d’ici quelques années. Une page majeure des télécoms français se tournerait alors définitivement.

Fondé en 1987, SFR a pourtant longtemps occupé une place centrale dans le paysage numérique français. Deuxième opérateur mobile du pays après France Télécom, pionnier de la 2G, acteur majeur de l’ADSL puis de la fibre, il a contribué à démocratiser les télécommunications auprès de millions de Français. Son histoire est également marquée par de nombreuses acquisitions, des innovations importantes, mais aussi des erreurs stratégiques, une dette colossale et une lente érosion de sa base d’abonnés.

Alors que l’avenir de l’opérateur semble désormais s’écrire chez ses concurrents, retour sur les grandes étapes qui ont façonné l’histoire de SFR.

1987-1996 : Origines et fin du monopole d’État

SFR (« Société française du radiotéléphone ») est fondée en novembre 1987 par la Compagnie générale des eaux (futur Vivendi). En 1988 elle obtient l’agrément de l’État pour exploiter un réseau mobile : c’est le deuxième opérateur mobile français après France Télécom (monopole historiquement public). En 1992 SFR lance son réseau 2G (GSM) et ouvre ses premières boutiques. Durant les années 1990, le marché mobile explose (plusieurs millions d’abonnés en 1996) et un troisième opérateur (Bouygues Telecom) entre en 1994. SFR développe alors des gammes d’offres diversifiées pour se tailler des parts de marché. À la fin des années 1990 la France franchit les 10 millions de mobiles, les forfaits et SMS apparaissent, et SFR renforce son réseau 2G/2G+ en zone urbaine.

1996-2006 : SFR-Cegetel et conquête du fixe

En 1996 SFR fusionne avec Cegetel pour créer le groupe SFR-Cegetel, devenu le principal opérateur privé sur le fixe après France Télécom. SFR poursuit sa croissance sur mobile (3G/UMTS dès 2000) et se positionne sur l’Internet fixe. En 2006, en plein boom de l’ADSL, SFR rachète Tele2 France (opérateur ADSL) pour 350 M€ et prend le contrôle de Neuf Télécom/Neuf Cegetel via une OPA en 2008 (≈4,5 Md€). Ces mouvements font de SFR un opérateur intégré fixe+mobile prêt à concurrencer Orange sur tous les marchés. SFR lance la NeufBox (devenue SFR Box) et normalise sa marque unique.

2007-2013 : Diversification, Red et guerres de prix

SFR capitalise sur son réseau fixe : en 2007 l’opérateur se lance officiellement dans l’ADSL sur tout le territoire (franchise du rachat de Neuf Cegetel). En parallèle, pour mieux répondre aux nouveaux entrants, SFR crée en 2011 la marque « Red » (offres low-cost sur 3 et 4G), anticipant l’arrivée de Free Mobile début 2012. Conformément aux analyses du secteur, la guerre des prix fait rage : les forfaits en illimité se généralisent et les tarifs chutent d’environ 15 % en 2012. Toutefois, SFR pâtit de sa stratégie de convergence télécoms/médias : dès la reprise par Patrick Drahi (2014), il est reconnu qu’il a commis de « grosses bêtises » en surpayant les droits télévisés et sportifs (1 Md€ pour la Ligue des champions 2018-2021, etc.) sans réussir à gagner durablement des abonnés. Ces investissements hors norme alourdissent sa dette et ne portent pas leurs fruits en nombre de clients.

2014-2018 : Rachat par Altice (Patrick Drahi) et dette record

En 2014-2015, Vivendi cède SFR au groupe Numericable-Altice de Patrick Drahi (après une offre de rachat finale de 13,5 Md€, puis intégration de Numericable). Altice endette lourdement SFR pour financer l’opération : début 2018 la dette d’Altice France (SFR) dépasse 20 Md€. L’opérateur accélère le déploiement de la fibre et du très haut débit mobile (4G/5G) pour justifier l’endettement, mais les synergies avec les activités TV/Radio d’Altice (BFM, RMC, Plateformes sportives) peinent à stimuler l’offre SFR. Des plans sociaux massifs sont lancés : le groupe lance en 2017 un plan de départs volontaires touchant ~5 000 postes (un tiers des effectifs), ce qui provoque des tensions sociales et critiques (un audit confidentiel révèle des « faux volontaires »). Au niveau qualité, la stratégie de rationalisation conduit à la délocalisation et au démantèlement du service clients (sous-traitance en Maghreb). Sur le plan financier, SFR est aligné sur les objectifs d’Altice : il continue d’investir lourdement (plus de 10 Md€ de CA en 2024) mais l’EBITDA recule sous la pression de la concurrence et de la baisse des revenus.

Le pari raté des contenus sportifs, et une qualité souvent critiquée

L’une des décisions les plus emblématiques de l’ère Altice reste donc l’acquisition massive de droits sportifs. SFR investit plusieurs milliards d’euros pour diffuser des compétitions prestigieuses comme la Ligue des champions ou encore certains championnats étrangers. L’objectif est alors de créer une offre exclusive capable d’attirer de nouveaux abonnés et de différencier l’opérateur de ses concurrents.

Mais les résultats espérés ne sont jamais réellement au rendez-vous. Malgré l’importance des investissements engagés, les gains d’abonnés restent limités et ne permettent pas de rentabiliser ces dépenses considérables. Plusieurs années plus tard, Patrick Drahi reconnaîtra lui-même que cette stratégie a constitué une erreur majeure.

Les observatoires officiels illustrent une position mitigée de SFR. D’après l’Arcep (campagne 2025), SFR est troisième en qualité d’appel global avec 87% d’appels “parfaits” (Orange 91%, Bouygues 88%). En zones rurales, SFR n’atteint que 79% (Orange 83%). Pire, sur les appels voix « OTT » (applications de messagerie), il n’obtient que 77% de communications réussies (Orange 82%, Free 80%). Ces chiffres ne font pas de SFR un mauvais réseau, mais montrent qu’il est désormais derrière Orange sur la fiabilité (et à égalité avec Bouygues). Cette performance est loin de la place de leader national autrefois revendiquée. Mais ce n’est pas nouveau, durant de nombreuses années, SFR a été dans le viseur des observatoires de satisfaction clients ou de plaintes.

Une dette qui devient un fardeau

Le rachat de SFR par Altice et la multiplication des acquisitions s’accompagnent d’un recours massif à l’endettement. Au fil des années, la dette accumulée par le groupe atteint des niveaux particulièrement élevés, dépassant largement les 20 milliards d’euros. Cette situation devient progressivement une source d’inquiétude pour les investisseurs et les marchés financiers.

Cette dette limite les marges de manœuvre de l’opérateur au moment même où le secteur doit investir massivement dans la fibre optique, la 5G ou encore les infrastructures numériques de nouvelle génération. Alors que ses concurrents continuent de se développer, SFR doit composer avec une contrainte financière de plus en plus lourde qui pèsera durablement sur son avenir.

À partir de 2017, SFR engage un vaste plan de départs volontaires visant plusieurs milliers de salariés. Cette restructuration intervient dans un contexte de recherche d’économies et d’optimisation des coûts après le rachat par Altice. L’ampleur du projet provoque rapidement des tensions avec les représentants du personnel et suscite de nombreuses critiques.

Parallèlement, l’organisation du service client évolue profondément avec davantage d’externalisation et de délocalisation de certaines activités. Ces choix alimentent les inquiétudes en interne mais aussi les critiques de certains abonnés qui dénoncent une dégradation de la relation client. Cette période reste l’une des plus sensibles de l’histoire sociale de l’opérateur.

Des sanctions et plusieurs polémiques

Au fil des années, SFR se retrouve également confronté à plusieurs sanctions administratives et controverses. L’opérateur est notamment épinglé pour certaines pratiques commerciales et pour des retards de paiement importants vis-à-vis de ses fournisseurs. Ces dossiers attirent l’attention des autorités et contribuent à alimenter les critiques à l’encontre du groupe.

Même si ces affaires ne remettent pas en cause son activité principale, elles participent à fragiliser son image auprès du grand public. Dans un marché où la confiance joue un rôle important, ces polémiques viennent s’ajouter à d’autres difficultés déjà rencontrées par l’opérateur.

Au début des années 2020, SFR entre dans une phase plus difficile sur le plan commercial. L’opérateur perd progressivement des centaines de milliers d’abonnés aussi bien sur le mobile que sur le fixe. Cette tendance contraste avec les performances de certains concurrents qui continuent à recruter de nouveaux clients ou à stabiliser leurs bases d’abonnés.

Cette érosion se traduit directement dans les résultats financiers du groupe. Les revenus diminuent, la rentabilité recule et les perspectives deviennent plus incertaines. Malgré plusieurs ajustements de stratégie et de nouvelles offres commerciales, SFR peine à retrouver la dynamique qui faisait autrefois sa force.

2026 : le début de la fin …

Après plusieurs mois de négociations, Orange, Free et Bouygues Telecom signent en juin 2026 un protocole d’accord avec Altice France en vue du rachat de SFR. L’opération valorise les actifs concernés à 20,35 milliards d’euros et prévoit leur répartition entre les trois opérateurs. Il s’agit de l’une des plus importantes opérations industrielles jamais réalisées dans les télécommunications françaises.

Le projet doit encore recevoir l’approbation des autorités de concurrence avant de pouvoir être finalisé. Si toutes les autorisations sont obtenues, la marque SFR pourrait progressivement disparaître du marché français à partir de la fin de la décennie. Les clients seraient alors répartis entre Orange, Free et Bouygues Telecom, mettant un terme à près de quarante ans d’existence indépendante.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox