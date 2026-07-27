Free Mobile envoie un SMS à certains abonnés pour les faire passer à Free Max en un simple « OUI »

Free Mobile lance une nouvelle campagne promotionnelle auprès de certains abonnés au forfait Free 5G+. L’opérateur leur propose de basculer vers son offre Free Max en mettant en avant un argument phare de l’été : l’internet mobile illimité dans plus de 140 destinations à travers le monde.

À l’heure où de nombreux Français préparent ou poursuivent leurs vacances, Free Mobile remet en avant son nouveau forfait Free Max auprès de certains de ses clients. Plusieurs abonnés au forfait Free 5G+ nous signalent avoir reçu un SMS promotionnel les invitant à changer d’offre.

Le message met particulièrement l’accent sur les usages à l’étranger, un terrain sur lequel Free cherche à se démarquer depuis le lancement de Free Max au printemps dernier. « Cet été, passez au Forfait Free Max, c’est illimité », annonce le SMS, avant de rappeler que l’offre permet de profiter d’un accès internet illimité dans « plus de 140 destinations », parmi lesquelles l’Europe, les DOM, les États-Unis, le Maroc, le Japon ou encore le Brésil. Pour les abonnés Freebox, l’opérateur rappelle également le tarif préférentiel de 19,99 €/mois, sans engagement, et invite les destinataires à répondre « OUI » par SMS pour accepter les conditions et effectuer le changement de forfait.

Free mise sur les voyageurs

Cette campagne intervient quelques jours après l’enrichissement du forfait Free Max avec cinq nouvelles destinations dans les Caraïbes néerlandaises : Saint-Martin (partie néerlandaise), Bonaire, Curaçao, Saba et Saint-Eustache. L’offre comprend désormais l’internet mobile illimité dans plus de 140 destinations, contre 35 Go dans plus de 115 destinations pour le forfait Free 5G+.En France métropolitaine, la différence est plus nuancée pour les abonnés Freebox. Ces derniers bénéficient déjà de l’internet illimité sur le forfait Free 5G+. L’intérêt principal de Free Max réside donc dans son volet international, avec la suppression des limites de data à l’étranger dans les pays inclus ainsi que l’ajout de nouvelles destinations.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox