Free annonce enrichir Free Ciné avec plus de 120 nouveaux contenus

127 nouveaux reportages culinaires débarquent sur le service AVOD de Free disponible pour tous.

Quelques semaines après l’arrivée de la chaîne 750g TV sur les Freebox, c’est désormais Free Ciné qui accueille les reportages de la marque culinaire, avec un total de 127 programmes accessibles sans surcoût, annonce aujourd’hui le portail Free.

Répartis en 16 thématiques, ces programmes explorent de nombreux univers culinaires, on y retrouve par exemple des portraits de chefs étoilés comme Anne-Sophie Pic, Mory Sacko ou Cyril Lignac, un concours de boulangers et de pâtissiers ou encore la découverte des terroirs français, et des visites de marchés emblématiques. Sans oublier de cuisine du monde ou des immersions dans les bistrots, relais routiers et food-trucks. Free met également en avant plusieurs enquêtes consacrées aux bonnes adresses à petits prix. Figurent aussi des reportages sur le Bistro Régent, La Pataterie, les bouchons lyonnais ou encore les célèbres bouillons.

Free Ciné, le service AVOD de Free est financé par la publicité, et propose plus de 500 films et un millier d’épisodes de séries. Ils sont accessibles aux abonnés Freebox avec TV, aux abonnés Free Mobile éligibles via l’application Free TV ou le site tv.free.fr, mais également aux non-abonnés qui peuvent créer gratuitement un compte sur la plateforme.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox