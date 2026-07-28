Orange attire les nouveaux abonnés et fidélise, meilleur trimestre sur le fixe depuis 2021 et recrutements doublés sur le mobile

Orange poursuit sur sa lancée au deuxième trimestre 2026. L’opérateur historique améliore encore ses performances commerciales en France avec un niveau record de recrutements sur le fixe depuis 2021, un net rebond sur le mobile et des clients toujours plus fidèles.

Après un premier trimestre solide, Orange confirme sa bonne dynamique commerciale. Au deuxième trimestre 2026, l’opérateur enregistre 84 000 nouveaux abonnés mobiles, soit plus du double des 40 000 recrutements réalisés entre janvier et mars. Une progression qui traduit un retour en force de l’activité commerciale, alors que le marché français reste particulièrement concurrentiel. Autre point de satisfaction, la fidélité des abonnés continue également de s’améliorer avec un taux de résiliation mobile en recul à 10 %, contre 10,9 % au premier trimestre et 11,4 % un an plus tôt. Il s’agit du niveau le plus faible enregistré par Orange depuis 2020.

Sur le fixe, Orange fait encore mieux qu’en début d’année. avec 62 000 nouveaux abonnés haut débit, contre 54 000 au premier trimestre. Il s’agit de son meilleur résultat trimestriel depuis 2021, confirmant une belle dynamique cette année au détriment de Free. Les offres convergentes, combinant fixe et mobile, poursuivent également leur progression avec 20 000 ventes nettes, contre 15 000 au trimestre précédent. Sur la fibre, Orange indique par ailleurs que plus de 40 % des nouveaux abonnés recrutés ces derniers trimestres proviennent de la concurrence, une performance qu’il présente comme la meilleure du marché. Orange souligne par ailleurs une amélioration du revenu moyen par offre convergente (ARPO) qui progresse de 0,20 euro pour atteindre 78,10 euros, tandis que l’ARPO des offres fixes seules repart à la hausse, gagnant 0,60 euro à 38,70 euros.

Le chiffre d’affaires progresse

Au premier semestre, le chiffre d’affaires d’Orange France atteint 8,672 milliards d’euros, en hausse de 1,2 % sur un an. Cette croissance est principalement portée par les services de détail hors réseau téléphonique historique (RTC), qui progressent eux aussi de 1,2 %, grâce aux bonnes performances commerciales et au développement des offres multiservices, compensant le recul des activités liées au cuivre. Les services aux opérateurs affichent également une progression, soutenue notamment par des cofinancements liés au réseau fibre enregistrés au premier trimestre.

Orange améliore aussi sa rentabilité avec un EBITDAaL en France qui atteint 2,959 milliards d’euros au premier semestre, en progression de 2,4 %, tandis que les investissements restent maîtrisés avec des eCAPEX en légère baisse de 0,7 %, à 1,409 milliard d’euros. Fort de ces résultats, l’opérateur confirme son objectif annuel d’un EBITDAaL “stable +” en 2026.

Des résultats records à l’échelle du groupe

Au niveau mondial, Orange signe un premier semestre particulièrement solide avec un chiffre d’affaires de 20,9 milliards d’euros, en hausse de 3,5 % sur un an. Cette croissance est avant tout portée par l’Afrique et le Moyen-Orient, où les revenus bondissent de 13,9 %, mais aussi par les bonnes performances d’Europe (+4,1 %) et de la France (+1,2 %). La rentabilité progresse également, avec un EBITDAaL en hausse de 5 % à 6,1 milliards d’euros, tandis que le cash-flow organique atteint 2,2 milliards d’euros, soit près de 500 millions d’euros de plus qu’un an auparavant. Le résultat net ajusté grimpe de 11,8 %, à plus de 1,35 milliard d’euros.

Ces performances confortent donc un peu plus la stratégie du groupe, qui a marqué le semestre par la finalisation du rachat de MasOrange en Espagne et la signature d’un protocole d’accord pour l’acquisition conjointe de SFR avec Free et Bouygues Telecom. Fort de cette dynamique, Orange relève ses prévisions pour 2026 et vise désormais une croissance de son EBITDAaL supérieure à 4 %, contre un objectif plus prudent jusqu’ici, ainsi qu’un cash-flow organique d’environ 4,3 milliards d’euros.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox