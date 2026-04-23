Orange : carton plein sur les nouveaux abonnés fixe, le mobile ralentit mais le chiffre d’affaires grimpe enfin au 1er trimestre

L’opérateur historique a publié ce 23 avril ses résultats du premier trimestre 2026. Porté par un nouveau bond sur fixe et une activité commerciale toujours positive, Orange confirme la solidité de sa dynamique, malgré une baisse de régime sur le mobile par rapport à la fin 2025.

Orange démarre l’année 2026 sur une performance commerciale robuste, dans la continuité d’une année 2025 déjà bien orientée. Au premier trimestre, l’opérateur enregistre +40 000 recrutements nets sur le mobile, un niveau inférieur aux +134 000 du quatrième trimestre 2025 qui lui avait permis de décrocher la 1ère place sur les ventes sur l’année dans un marché arrivé à maturité. Ce ralentissement s’accompagne en revanche d’une amélioration de la fidélité des abonnés, avec un taux de résiliation en baisse de 1,3 point à 10,9%, son plus bas niveau récent.

Sur le fixe, la dynamique est en revanche nettement plus favorable. Orange engrange 54 000 nouveaux abonnés, soit son meilleur trimestre depuis fin 2021, dépassant ainsi les 45 000 abonnements supplémentaires enregistrés au quatrième trimestre 2025. La convergence progresse également avec 15 000 ventes nettes, preuve d’une montée en puissance des offres groupées. Dans le détail, cette bonne tenue commerciale s’accompagne d’une croissance du chiffre d’affaires en France de +2,3%, à 4,397 milliards d’euros sur le trimestre. Une performance notable après la baisse de 2,1 % observée en 2025. Les services de détail hors cuivre progressent de +1,1%, portés par le haut débit et la convergence, tandis que les services aux opérateurs bondissent de +6%, soutenus par des éléments exceptionnels liés notamment à des cofinancements.

Au-delà des performances opérationnelles, l’opérateur met également en avant ses avancées technologiques, avec le lancement de nouveaux services d’intelligence artificielle comme Sharlie pour les clients Sosh et MAIA pour ses conseillers. En parallèle, la transformation du réseau se poursuit, avec le début du décommissionnement de la 2G et l’accélération de la fermeture du cuivre, déjà effective pour 900 000 foyers, annonce-t-il Dans ce contexte, Orange confirme ses objectifs pour 2026, visant un EBITDAaL “stable +”, illustrant une stratégie toujours orientée vers la création de valeur dans un marché télécom français de plus en plus mature.

Le groupe Orange rayonne au 1er trimestre, hausse du CA

À l’échelle mondiale, Orange signe un premier trimestre 2026 particulièrement solide, avec un chiffre d’affaires en hausse de +3,5% à 10,1 milliards d’euros et un EBITDAaL en progression de +6,6% à 2,6 milliards d’euros. Cette croissance repose avant tout sur la très forte dynamique de la zone Afrique et Moyen-Orient (+12,7%), qui demeure le principal moteur du groupe, tandis que la France (+2,3%) et l’Europe (+2,2%) contribuent également de manière robuste. L’activité retail progresse de +2,9%, confirmant la bonne tenue commerciale des principaux marchés, tandis que les revenus de gros accélèrent (+6,1%), notamment grâce à des cofinancements fibre en France. Dans ce contexte, Orange affiche une amélioration de sa rentabilité opérationnelle et relève légèrement son objectif annuel, visant désormais une croissance de l’EBITDAaL supérieure à +3% en 2026, signe d’une confiance renforcée dans l’exécution de sa stratégie.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox