France Télévisions s’allie à YouTube avec des contenus dédiés et des diffusions en simultané sur la plateforme et à la TV

En s’alliant avec YouTube, France Télévisions change de paradigme. Le groupe public mise désormais sur les plateformes pour toucher un public plus large, notamment les jeunes.

France Télévisions franchit un cap stratégique majeur. Le groupe audiovisuel public a conclu un partenariat d’ampleur avec YouTube pour diffuser massivement ses contenus d’information sur la plateforme. Un virage qui illustre l’évolution profonde des usages… et des rapports de force dans les médias.

Le streaming au cœur de la stratégie

D’ici l’été, l’intégralité des éditions d’information de France Télévisions sera disponible sur YouTube. Journaux télévisés, magazines et émissions d’investigation issus de France 2, France 3, France 5 ou encore France Info seront accessibles soit en direct, soit en différé quelques heures après leur diffusion. Au total, cela représente près de 20 000 heures de programmes par an. Un volume inédit, qui marque un changement d’échelle. Jusqu’ici, la présence du groupe sur YouTube restait essentiellement promotionnelle, avec des extraits ou des contenus publiés tardivement.

“Ce partenariat stratégique avec YouTube accélère la stratégie « streaming first » de France Télévisions. Dans un univers vidéo ultra-concurrentiel et face à l’exposition croissante des Français aux fausses informations, il renforce le rayonnement des contenus d’information de France Télévisions auprès de tous les publics, y compris des plus éloignés des médias traditionnels.” affirme sa président Delphine Ernotte Cunci. Ce n’est d’ailleurs pas la première alliance avec une plateforme de streaming qui est signée par le groupe, les contenus et chaînes de France TV étant accessibles également sur Prime Video.

YouTube, de concurrent à partenaire

Ce rapprochement aurait été difficilement imaginable il y a quelques années. Longtemps perçu comme un rival captant l’audience et les revenus publicitaires, YouTube s’impose désormais comme un point de passage incontournable.

Avec ses dizaines de millions d’utilisateurs en France, la plateforme est devenue un espace central de consommation de contenus. En s’y installant durablement, France Télévisions reconnaît une réalité : l’audience ne vient plus forcément à la télévision, c’est désormais aux médias d’aller à sa rencontre. Ce partenariat illustre aussi un mouvement plus large. D’autres groupes, comme CMA Media, ont déjà amorcé ce virage, même si avec des volumes bien plus modestes.

L’un des aspects les plus stratégiques de cet accord concerne la monétisation. Contrairement à de nombreux partenariats similaires, France Télévisions conservera la main sur la commercialisation de ses espaces publicitaires sur YouTube.

Un point clé, qui permet au groupe public de proposer aux annonceurs des offres combinant télévision et numérique, tout en gardant le contrôle sur ses revenus. Une commission sera reversée à YouTube, sans que son montant ne soit rendu public. Cette approche s’inscrit dans une ambition claire : accélérer fortement la croissance des revenus publicitaires numériques dès 2026.

Des contenus pensés pour la plateforme

Au-delà de la simple diffusion, France Télévisions prévoit de produire des formats spécifiquement conçus pour YouTube. Des podcasts vidéo, notamment, devraient voir le jour, mêlant visages connus de l’antenne et créateurs issus du web. L’objectif est double : adapter les contenus aux codes de la plateforme et capter une audience plus jeune, habituée à des formats plus courts, plus incarnés et plus interactifs.

Pour France Télévisions, ce partenariat répond aussi à une mission de service public : diffuser une information fiable là où circulent massivement contenus et désinformation. De son côté, YouTube y trouve également un intérêt stratégique. En intégrant davantage de contenus issus de médias reconnus, la plateforme cherche à renforcer sa crédibilité éditoriale. Dans cette optique, des outils de détection de contenus manipulés par intelligence artificielle devraient être mis en avant, notamment pour lutter contre les usages frauduleux d’images ou de voix.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox