Nouveau : Free muscle sa souscription, un deuxième Player TV offert 6 mois dès la commande d’une Freebox

Free fait évoluer son parcours de souscription en proposant directement l’option Multi-TV à la souscription d’une offre Freebox Pop ou Ultra pour bénéficier de la TV sur un second téléviseur avec un Player TV Free 4K supplémentaire.

Free continue d’améliorer l’expérience de ses nouveaux abonnés Freebox avec une évolution discrète mais concrète. L’opérateur permet désormais de souscrire à l’option Multi-TV directement lors de la commande d’une Freebox Pop et Ultra, sans attendre l’activation de la ligne et l’accès à l’espace abonné. Jusqu’ici, cette option devait être activée après réception de la box, s’en suivait l’attente de l’envoi du Player TV Free 4K et la facturation de frais de livraison (5€ en point relais ou 10€ à domicile). Une étape supplémentaire qui disparaît désormais, avec la possibilité d’ajouter immédiatement un second boîtier TV à son offre dès la souscription.

Autre point important, cette option reste proposée avec 6 mois offerts, comme c’est le cas depuis son lancement à l’été 2025. Une fois cette période écoulée, elle est facturée 4,99€ par mois, sans engagement. Free continue ainsi de miser sur une logique d’essai gratuit pour encourager l’usage du multi-écrans, en permettant de regarder simultanément différents contenus sur plusieurs téléviseurs au sein du foyer. Selon nos constatations, l’option multi-TV n’est pas proposée à la souscription d’une offre Freebox Révolution Light.

Source : Merci à Tiino_X83

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox