Bouygues Telecom fait déjà grimper la facture de certains abonnés Bbox avec l’indexation sur l’inflation et ça va continuer

La hausse annuelle du prix de ses offres fixe indexée sur l’inflation est en réalité déjà appliquée par Bouygues Telecom à certains abonnés Bbox. Une conséquence directe des conditions contractuelles en vigueur depuis 2022.

Bouygues Telecom semble accélérer discrètement la mise en œuvre de sa clause d’indexation révélée en mars. Prévue pour être généralisée à partir de 2027 pour l’ensemble de ses abonnements Bbox, cette mécanique est en réalité déjà visible chez certains abonnés récents. Des factures font apparaître une ligne “Indexation 2026”, confirmant une première application concrète du dispositif.

Sur l’exemple observé, un abonné voit ainsi une hausse de 1,05 euro par mois. Une augmentation distincte du prix de l’offre, calculée sur le tarif réellement payé, remise incluse, et indexée sur un indice officiel publié par l’Insee. Sur son site, l’opérateur précise le cadre : « Depuis 2022, toutes nos conditions générales de service (CGS) incluent une clause d’indexation qui peut entrer en vigueur une fois par an », mais elle n’était pas appliquée. Bouygues Telecom ajoute que « les contrats établis avant cette date seront mis à jour, et pourront être indexés à partir de 2027 ». Autrement dit, seuls les abonnés ayant souscrit depuis 2022 sont aujourd’hui susceptibles d’être concernés immédiatement. Encore une mauvaise nouvelle pour les abonnés Bbox

Photo : @CbxMat

Source : Tiino_X83

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox