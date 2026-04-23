Free Mobile propose ce nouveau smartphone inspiré de l’iPhone 17 Pro mais bien moins cher

Le dernier smartphone Honor fait son arrivée chez Free Mobile avec une ODR de 150€. De quoi rendre ce modèle 5G plus accessible, notamment grâce au paiement en plusieurs fois.

Free Mobile enrichit son catalogue avec l’arrivée d’un nouveau smartphone signé Honor, proposé avec une offre de remboursement particulièrement attractive. Le modèle, équipé de la 5G et doté de 256 Go de stockage, est affiché à 649 euros au comptant, mais peut bénéficier d’un remboursement de 150 euros sous forme d’avoir sur facture, ramenant son prix réel à 499 euros pour les abonnés éligibles. Vous avez le choix entre le coloris noir et orange.

L’opérateur met également en avant sa formule de paiement en plusieurs fois avec Free Flex. Dans ce cadre, le smartphone est accessible avec un premier paiement de 151 euros, suivi de loyers mensuels de 17,99 euros pendant 24 mois. Une option d’achat de 66 euros permet ensuite de conserver définitivement l’appareil.

Avec ce modèle, le fabricant chinois mise sur un design à la fois fin et robuste, clairement inspiré de l’iPhone 17 Pro. Le smartphone affiche un châssis de seulement 7,3 mm d’épaisseur, rendu possible par une optimisation poussée de l’agencement interne des composants. Cette finesse, associée à une structure légère, améliore nettement la prise en main au quotidien, tandis que le dos profite d’un traitement efficace contre les traces de doigts. L’écran, protégé par un verre renforcé, gagne en résistance face aux chocs accidentels. Côté affichage, l’appareil embarque une dalle AMOLED de 6,7 pouces avec des bordures réduites, un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz pour une grande fluidité et une luminosité élevée assurant une excellente lisibilité en extérieur, le tout complété par une technologie de réduction du scintillement pour préserver le confort visuel.

Sur le plan technique, le smartphone s’appuie sur le processeur Snapdragon 7s Gen 3, qui garantit des performances solides aussi bien en multitâche que pour les usages plus exigeants. Il est épaulé par une mémoire vive extensible via la technologie RAM Turbo, limitant les ralentissements. La partie photo est dominée par un capteur principal de 108 mégapixels, enrichi par un bouton dédié à l’intelligence artificielle permettant d’optimiser instantanément les prises de vue selon la scène. Compatible 5G grâce à un modem récent, l’appareil assure une connexion stable, y compris en environnement dense. Enfin, son autonomie repose sur une batterie de 5 500 mAh, capable de tenir une journée d’utilisation intensive, avec en complément une charge rapide 66 W pour récupérer rapidement de l’énergie. En bref, d’après beaucoup de testeurs, c’est un milieu de gamme qui flirte avec le haut de gamme, et son faux air d’iPhone 17 Pro ne semble pas volé.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox