Le saviez-vous : Free propose 2 options méconnues pour personnaliser l’afficheur des Freebox Pop et Ultra

Deux réglages simples, mais bien pensés, qui illustrent l’attention portée par Free à l’ergonomie de ses Freebox, jusque dans les détails du quotidien.

Peu mise en avant, la gestion de l’afficheur des Freebox Pop, Pop S, Ultra et Ultra Essentiel cache pourtant deux options pratiques accessibles en quelques secondes depuis les application Free et Freebox Connect. Une manière simple d’adapter l’affichage à son usage ou à son installation. Pour y accéder, il suffit d’ouvrir l’application, de sélectionner votre serveur Freebox, puis de se rendre dans la rubrique « Afficheur » dans les réglages. Deux fonctionnalités sont alors proposées.

La première permet de masquer la clé Wi-Fi directement sur l’écran de la Freebox. Une option utile pour renforcer la confidentialité, notamment lorsque le serveur est visible dans une pièce de vie ou accessible à des visiteurs. Par défaut affichée, cette information peut ainsi être désactivée en un clic. La seconde fonctionnalité concerne l’orientation de l’afficheur. Free permet en effet de retourner l’affichage, un détail loin d’être anodin pour les abonnés ayant fixé leur Freebox au mur. Une fois activée, l’interface s’adapte automatiquement pour rester lisible sans contrainte.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox