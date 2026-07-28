Le saviez-vous : vous pouvez partager le Wi-Fi de votre Freebox sans jamais donner votre mot de passe

Besoin de connecter un proche à votre réseau Wi-Fi en quelques secondes ? Les abonnés Freebox n’ont pas forcément besoin de dicter leur longue clé de sécurité. Grâce à l’application Free, aux fonctions intégrées de certaines box et même aux options proposées par iPhone et Android, partager sa connexion est devenu beaucoup plus simple et sécurisé.

Recevoir des amis ou de la famille implique souvent la même question : « C’est quoi ton mot de passe Wi-Fi ? ». Pourtant, les abonnés Freebox disposent aujourd’hui de plusieurs solutions qui évitent de communiquer leur clé de sécurité.

L’application Free

L’application Free, disponible gratuitement sur iOS et Android, remplace désormais Freebox Connect et regroupe les principales fonctions de gestion de votre Freebox, dont celles liées au Wi-Fi dans la rubrique “Mon WiFi”. Une fois votre Freebox associée à l’application, quelques secondes suffisent pour partager votre connexion. Vous pouvez notamment :

générer un QR Code que vos invités n’ont qu’à scanner pour se connecter automatiquement ;

envoyer la clé Wi-Fi par SMS, e-mail ou via une application de messagerie ;

retrouver facilement votre mot de passe si vous devez le saisir manuellement.

L’application permet également de créer un réseau Wi-Fi invité totalement indépendant de votre réseau principal. Vous pouvez personnaliser son nom, choisir son mot de passe, définir une durée de validité (une heure, une journée, une semaine ou davantage) et limiter les accès à Internet uniquement ou autoriser aussi le réseau local. Il est aussi possible d’activer les restrictions WiFi pour bloquer ou autoriser l’accès au WiFi sur certains appareils. Les mêmes réglages sont accessibles depuis Freebox OS, via l’adresse mafreebox.freebox.fr, où il est également possible de consulter les informations de votre réseau et d’afficher un QR Code de connexion.

Freebox Pop et Ultra : le QR Code directement sur l’écran de la box

Les abonnés équipés d’une Freebox Pop ou Ultra peuvent également partager leur connexion sans même sortir leur téléphone. Il suffit d’appuyer sur le bouton situé sous le Server pour faire apparaître successivement le QR Code du réseau Wi-Fi, le nom du réseau (SSID), puis la clé de sécurité. Votre invité n’a plus qu’à scanner le QR Code pour être connecté instantanément.

La Freebox Révolution n’est pas en reste. Selon les versions, un QR Code est imprimé sous le Server ou au dos du guide de démarrage fourni avec la box. Elle permet également d’afficher un QR Code du réseau Wi-Fi invité directement sur le téléviseur. Après avoir créé un accès invité depuis l’application Free ou Freebox OS, le QR Code apparaît sur l’interface du Player afin que les personnes présentes puissent se connecter en un simple scan.

Les propriétaires d’iPhone bénéficient en plus d’une fonction native d’Apple. Lorsqu’un autre iPhone, un iPad ou un Mac tente de rejoindre votre réseau Wi-Fi, une notification s’affiche automatiquement sur votre appareil. Un simple appui suffit alors pour transmettre le mot de passe, sans forcément devoir le révéler directement. Sur Android, le fonctionnement varie selon les constructeurs, mais la plupart des smartphones permettent désormais d’afficher un QR Code du réseau Wi-Fi enregistré dans les paramètres. Une solution tout aussi pratique pour partager rapidement une connexion.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox