Free ne s’arrête plus : les abonnés Freebox ont droit à trois nouvelles chaînes supplémentaires, dont une gratuite

En plus de l’arrivée de chaînes musicales et de contenus FAST de Canal+, l’offre TV des Freebox continue de s’étoffer. Une chaîne culinaire gratuite fait son apparition, accompagnée d’une nouvelle chaîne adulte et d’une chaîne d’information portugaise.

Free continue d’enrichir l’offre TV de ses Freebox. À l’occasion de la mise à jour de son plan de services, l’opérateur ajoute trois nouvelles chaînes qui viennent compléter son catalogue a repéré Frédéric Fellague (GenerationCable), avec des contenus destinés à des publics très différents : une chaîne culinaire gratuite, une chaîne pour adultes et une nouvelle chaîne d’information en portugais.

La principale nouveauté concerne l’arrivée de 750g TV, désormais disponible sur le canal 254, qui était déjà annoncée comme envisagée par l’opérateur en début de semaine. Bonne nouvelle pour les abonnés Freebox : cette chaîne est proposée sans surcoût et accessible à tous les clients disposant du service TV. Consacrée à la cuisine, elle diffuse des recettes, des conseils culinaires, des émissions dédiées à la gastronomie ainsi que des contenus autour de l’alimentation. Avec cette arrivée, Free renforce encore son offre de chaînes thématiques gratuites.

Une nouvelle chaîne pour adultes

Free ajoute également Union TV, disponible sur le canal 376. Cette nouvelle chaîne rejoint le bouquet de chaînes pour adultes de l’opérateur. Elle est proposée sous forme d’abonnement optionnel au tarif de 9,99 euros par mois. Avec cette nouveauté, Free continue d’afficher l’offre la plus fournie du marché français dans cette catégorie.

Enfin, les abonnés au bouquet portugais peuvent désormais accéder à RTP Notícias, qui fait son entrée sur le canal 638. Cette chaîne d’information en continu vient enrichir le bouquet lusophone de Free, commercialisé 5,99 euros par mois, en apportant une couverture de l’actualité nationale et internationale en portugais. La chaîne est actuellement disponible en clair à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Ces trois ajouts illustrent la volonté de Free de continuer à faire évoluer régulièrement son offre télévisuelle en proposant aussi bien des chaînes gratuites que de nouveaux contenus destinés à des publics spécifiques.

Avec l’arrivée de 750g TV, Union TV et RTP Notícias, l’opérateur enrichit encore un catalogue qui compte déjà plusieurs centaines de chaînes accessibles selon les offres et les bouquets souscrits.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox