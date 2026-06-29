Free songe à intégrer une nouvelle chaîne FAST culinaire sur les Freebox et Free TV

En parallèle de l’intégration de plusieurs chaînes digitales de Canal+, Free travaillerait également sur l’arrivée de 750g, une chaîne FAST de Webedia consacrée à la cuisine. Son lancement pourrait intervenir dans les prochaines semaines.

Depuis octobre 2025 et le lancement de Free TV, l’opérateur fixe français de Xavier Niel intègre également de nombreuses chaînes FAST, financées par la publicité. Aujourd’hui, pas moins de 41 flux sont accessibles sur les Freebox, une mosaïque permet même de les retrouver sur le canal 27. Comme annoncé le 28 juin, Free va prochainement intégrer 8 chaînes digitales de Canal+ et pas seulement. Selon les informations de Frédéric Fellague (GenerationCâble), Free travaille également à l’intégration de 750g, une chaîne FAST éditée par Webedia et entièrement consacrée à l’univers de la cuisine.

Déjà disponible sur plusieurs plateformes de télévision connectée, 750g propose une programmation en continu autour de recettes, d’astuces culinaires, de conseils pratiques et de vidéos réalisées par les chefs et créateurs de contenus de la marque. À ce stade, ni Free ni Webedia n’ont officialisé son lancement sur les Freebox. Mais cette arrivée pourrait pallier le retrait d’une autre chaîne FAST mi-avril, Ça chauffe en cuisine. Pour les fans de cuisine, vous pouvez toujours profiter de Marmiton TV sur canal 234 des Freebox ou de Kitchen Mania, un service SVOD de Mediawan (1,99€/mois).

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox