Netflix change encore les règles, les profils anonymes c’est fini

Un simple profil de visionnage ne suffit plus : Netflix commence à exiger un identifiant propre pour chaque espace utilisateur, au grand agacement de certains abonnés.

Netflix continue de faire évoluer le fonctionnement de ses comptes. Après le durcissement du partage de mots de passe et l’apparition du foyer Netflix, la plateforme déploie désormais un nouveau système qui change la manière dont les profils sont utilisés au quotidien. Depuis le 15 juin 2026, Netflix déploie progressivement une évolution qui associe une adresse e-mail unique à chaque profil utilisateur, à l’exception des profils enfants.

Concrètement, un profil n’est plus seulement un espace de recommandations et d’historique au sein d’un abonnement : il devient progressivement un point d’accès plus autonome au service.

Pour certains abonnés, le changement s’est matérialisé sans annonce particulière. Des utilisateurs indiquent avoir vu apparaître une demande leur imposant d’ajouter une adresse e-mail à leur profil pour continuer à l’utiliser. Plusieurs témoignages publiés sur Reddit évoquent des fenêtres difficiles à contourner ou des parcours de connexion plus longs qu’auparavant.

Jusqu’ici, le fonctionnement était simple : un seul compte Netflix, une adresse e-mail principale, puis jusqu’à plusieurs profils permettant de séparer recommandations, listes et historiques. Ce modèle évolue désormais vers une logique davantage centrée sur chaque utilisateur individuellement.

Netflix met en avant la sécurité et la personnalisation

Netflix présente cette évolution comme un moyen de rendre les profils plus indépendants. Selon les pages d’aide du service, l’ajout d’une adresse e-mail permet notamment de faciliter la connexion depuis différents appareils, de simplifier la récupération d’accès et de personnaliser davantage l’expérience utilisateur. Chaque profil peut ainsi disposer de certains réglages propres tout en conservant la possibilité de changer de profil au sein du même abonnement.

Les profils enfants restent exclus de cette obligation et ne peuvent pas être utilisés pour se connecter directement au service. Cette évolution s’inscrit aussi dans la continuité des changements engagés ces dernières années autour du contrôle du partage de comptes et de l’identification des utilisateurs.

Du côté des abonnés, les réactions sont plus mitigées. Certains estiment que cette nouvelle étape complique inutilement un système jusque-là très simple, notamment dans les foyers où plusieurs profils servent davantage à organiser les contenus qu’à représenter des personnes différentes. Des utilisateurs expliquent par exemple utiliser plusieurs profils pour séparer films, séries ou contenus dans différentes langues.

D’autres s’interrogent sur la multiplication des données demandées. Netflix indique dans ses pages d’aide que les utilisateurs peuvent gérer individuellement les e-mails reçus pour chaque profil et certains paramètres liés aux communications. Le déploiement reste progressif et tous les abonnés ne semblent pas encore concernés au même moment. Mais une chose apparaît déjà : ce changement touche à un usage très installé de Netflix et pourrait être l’une des évolutions les plus visibles du service depuis la fin du partage généralisé des comptes.

Source : Tom’s Guide

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox