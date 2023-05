Netflix : le partage de compte en France c’est officiellement fini, mais une possibilité subsiste

Pour profiter du compte Netflix d’un ami, il faudra désormais passer à la caisse, sauf si vous vivez chez lui ou que vous consommez au moins un contenu par mois en se connectant à son WiFi avec votre smartphone.

La fin d’une époque, Netflix ressert les boulons avec le lancement comme prévu de restrictions sur le partage de compte dans l’Hexagone et ailleurs dans le monde. Le 23 mai, le mastodonte de la SVOD a annoncé que ses abonnés en France qui ont pour habitude de partager leurs identifiants avec des personnes vivant en dehors de leur foyer, ne peuvent plus profiter de cette pratique, jadis plébiscitée par le géant américain lui-même. Ces derniers seront avertis par mail.

Deux options sont dorénavant proposées, à savoir, l’ajout d’un abonné supplémentaire, de quoi continuer à partager Netflix avec quelqu’un qui ne vit pas avec vous pour un supplément de 5,99 €/mois, soit le prix de l’abonnement Netflix avec pub. A titre de comparaison, cette option est facturée dès aujourd’hui 8,99€ aux USA.

L’autre possibilité affichée est de transférer un profil, une fonctionnalité déjà en place depuis plusieurs mois. “Toute personne qui utilise votre compte peut transférer un profil vers un nouvel abonnement qu’elle paiera elle-même”, explique Netflix.

Le leader de la SVOD précise toutefois à ses abonnés qu’ils pourront toujours regarder Netflix en déplacement ou en voyage, sur leurs appareils personnels ou sur la TV du lieu ou ils se trouvent.

Mais comment prouver que votre compte Netflix est bien partagé entre les personnes qui vivent à la même adresse que le titulaire du compte, surtout lorsque celles-ci sont en déplacement en dehors du foyer ? Pour vous assurer que vos appareils sont considérés comme liés à votre compte principal, il faudra se connecter au réseau Wi-Fi associé avec votre mobile, et regarder un titre au moins tous les 31 jours, c’est la seule solution également en ce qui concerne les résidences secondaires pour une utilisation sans interruption. “Cette opération crée des appareils de confiance sur lesquels vous pouvez regarder Netflix même lorsque vous ne vous trouvez pas à votre adresse principale“, avait fait savoir la plateforme il y a plusieurs mois.

Mais qu’est-ce qu’un foyer Netflix au juste ? selon ses propres termes, celui-ci regroupe tous les appareils connectés à Internet à l’endroit depuis lequel vous regardez Netflix. Une TV est dnc nécessaire pour configurer ce foyer. “Tous les autres appareils qui utilisent votre compte à partir de la même connexion Internet que cette TV sont automatiquement intégrés à votre foyer Netflix.”

A la question de savoir comme il va détecter les appareils au sein d’une adresse principale, Netflix utilisera “des informations telles que l’adresse IP, l’ID de l’appareil et l’activité du compte”. Et il ne prévoit aucune pénalité financière en cas de blocage de compte.

Monétiser 100 millions de foyers

L’objectif affiché est de monétiser les 100 millions de foyers qui bénéficient actuellement du partage de compte mais ne payant pas directement. “Nous avons toujours facilité le partage de leur compte Netflix pour les personnes qui vivent ensemble, avec des fonctionnalités telles que des profils séparés et plusieurs flux dans nos forfaits Standard et Premium. Bien qu’ils aient été extrêmement populaires, ils ont également créé une certaine confusion quant au moment et à la manière dont Netflix peut être partagé. En conséquence, les comptes sont partagés entre les foyers, ce qui a un impact sur notre capacité à investir dans de nouveaux programmes télévisés et films pour nos membres”, expliquait Netflix il y a plus d’un an.

