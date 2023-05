Piratage : Canal+ attaque un ouvrier agricole et réclame plus de 7 millions d’euros

L’accusé aurait mis en ligne certains des contenus de la chaîne cryptée sur un site internet de streaming.

Une diffusion entre 2019 et 2020 qui pourrait coûter très cher. Un ouvrier agricole de Loudun dans la Vienne est actuellement dans le viseur de Canal+ pour avoir mis en ligne certains contenus détenus par Canal+ sur un site de streaming.

Si le conseil de l’ouvrier considère que le montant et délirant, le groupe a calculé les 7 millions d’euros réclamés en se basant sur une enquête Médiamétrie ayant relevé 1.495 millions de visites uniques du site concerné en un peu plus d’un an. Cette estimation prend également en compte le coût d’un abonnement chaque mois (109€) et le montant du préjudice est aussi “pondéré du taux de pénétration de Canal+ estimé à 15%”.

Outre cette somme déjà importante, Canal+ demande aussi 15 000€ au titre du préjudice moral et près de 30 000€ supplémentaires, correspondant aux revenus publicitaires dont aurait bénéficié le pirate. Les audiences annoncées sont par ailleurs contestées par l’avocat de l’ouvrier.

Source : 20minutes

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox