Prime Video lance une nouvelle fonctionnalité

Pour les utilisateurs de Prime Video sur iPhone, iPad et Apple TV, Amazon permet désormais de protéger l’accès à leur profil.

Tout le monde le sait, Prime Video donne accès à un catalogue de programmes Amazon Original, ainsi qu’à des milliers de films et séries populaires sur smartphone, tablette via l’appli Prime Video mais aussi directement depuis l’interface TV de votre box. Inclus par exemple dans l’offre Freebox Delta ou encore offert pendant 6 mois aux nouveaux abonnés Freebox Pop et Révolution voire 9 mois pour certains clients SFR, la plateforme du géant américain reçoit aujourd’hui une nouvelle mise à jour 9.36 sur les appareils d’Apple avec l’intégration d’une nouvelle fonctionnalité : “Vous pouvez désormais restreindre l’accès à votre profil Prime Video en définissant un code PIN”, annoncent les développeurs.

Pour configurer le verrouillage du profil, accédez à Vos profils et procédez comme suit :

Cliquez sur Modifier le profil , puis sur le profil que vous souhaitez verrouiller. Sur la page Modifier le profil, cliquez sur le bouton Gérer à côté de Code PIN de profil/de compte et verrous . Saisissez le mot de passe de votre compte Amazon lorsque vous y êtes invité. Saisissez votre profil / code PIN de compte, puis cliquez sur “ Continuer” . Sur la page Code PIN de profil/de compte et verrous, basculez “ Verrouillage du profil” sur Activé , puis cliquez sur Enregistrer .

