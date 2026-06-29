Clap de fin pour un réseau historique de Canal+

Canal+ tourne une page de son histoire et abandonne son réseau de distribution traditionnelle.

C’est une petite révolution pour un modèle qui a accompagné plusieurs générations d’abonnés. Après plus de quarante ans d’existence, Canal+ a décidé de mettre fin à son réseau de distribution traditionnelle. Les entreprises partenaires encore membres du réseau agréé ont été informées par courrier de l’arrêt définitif du dispositif à compter du 1er septembre 2026.

Le réseau de distribution Canal+ est intimement lié à l’histoire de la chaîne. Lors du lancement de Canal+ en 1984, toute souscription passait obligatoirement par un réseau physique de points de vente agréés. Ces boutiques et distributeurs, reconnaissables à leur enseigne Canal+, servaient d’intermédiaires pour vendre les abonnements, distribuer les équipements et accompagner les clients.

À son apogée, ce réseau comptait environ 4 000 points de distribution. Avec l’arrivée du satellite puis le développement des offres regroupées autour de Canalsat, cette présence physique a longtemps représenté un élément central de la stratégie commerciale du groupe.

Streaming, TV connectées et souscription directe ont changé la donne

Canal+ explique aujourd’hui cette fermeture par l’évolution de ses activités et du marché. Le groupe estime que le maintien de ce réseau historique est devenu de plus en plus complexe et coûteux à entretenir dans un contexte où les usages ont profondément changé. L’essor des plateformes de streaming, des téléviseurs connectés, des abonnements souscrits directement en ligne et des services dématérialisés, a progressivement réduit le rôle des intermédiaires physiques.

L’installation d’un décodeur ou le passage en boutique ne sont plus des étapes systématiques pour accéder aux contenus.

Ce changement concerne également le suivi des équipements. En cas de besoin de remplacement de matériel ou d’assistance liée aux équipements, les abonnés concernés devront désormais contacter directement les services techniques de Canal+. L’entreprise ne supprime donc pas l’accompagnement des clients, mais recentre entièrement cette relation sur ses propres canaux de support.

Cette évolution marque surtout la fin d’un modèle qui a participé à faire émerger la télévision payante en France. Après plus de quatre décennies, Canal+ ferme ainsi un chapitre historique de son développement et poursuit sa transformation vers un fonctionnement davantage centré sur le numérique et les abonnements directs.

Source : Telesatellite

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox